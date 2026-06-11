Proces între MiiR și Tesla pentru designul paharului „On The Road”. Elon Musk, acuzat că a copiat modelul

Producătorul de recipiente pentru băuturi MiiR, cu sediul în Seattle, a deschis un proces împotriva Tesla, susținând că designul unui pahar comercializat de compania lui Elon Musk ar fi fost copiat. Acțiunea a fost depusă la Tribunalul Districtual al SUA din Seattle și vizează produsul „On The Road”, asociat cu gama de lifestyle produă de Tesla.

În documentele depuse la instanță, MiiR afirmă că acest produs ar încălca un brevet de design referitor la capacul propriului său pahar și ar reproduce elemente vizuale ale modelului 360 Traveler din oțel inoxidabil. Sunt invocate forma cilindrică, baza rotunjită și poziționarea verticală a logo-ului, considerate elemente definitorii ale identității vizuale a produsului.

Compania susține că Tesla ar fi ales să „copieze substanțial” designul său, în loc „ să-și dezvolte propriul stil unic”, potrivit documentelor depuse la dosar. MiiR mai afirmă că producătorul auto ar fi avut cunoștință de produsele sale, întrucât acestea ar fi fost achiziționate sau luate în calcul pentru achiziție în trecut.

MiiR, fondată în 2010, deține brevete de design și drepturi de imagine comercială pentru gama sa de produse destinate băuturilor, unele dintre acestea fiind premiate de Societatea Designerilor Industriali din America și alte organizații de profil. Compania direcționează, de asemenea, o parte din veniturile fiecărui produs către proiecte de mediu și comunitare.

Deși este cunoscută în principal pentru vehiculele sale electrice, Tesla comercializează și produse de lifestyle prin magazinul online și rețeaua sa de retail. Oferta include articole vestimentare, accesorii și recipiente pentru băuturi, segment în care se încadrează și produsul aflat în dispută.

Paharul MiiR 360 Traveler, cu o capacitate de 450 ml, este vândut pe site-ul companiei cu 34 de dolari și este disponibil în opt variante de culoare. În comparație, versiunea Tesla are 400 ml, este listată la 32 de dolari și este comercializată în trei variante cromatice.

În centrul disputei se află capacul paharului MiiR, protejat printr-un brevet acordat de Oficiul pentru Brevete și Mărci din SUA în februarie 2024. Compania îl descrie drept un „capac circular solid, în formă de farfurie”, cu o configurație perpendiculară pe pereții recipientului cilindric. MiiR susține că acest design a devenit un element distinctiv al produselor sale.

Potrivit MiiR, paharul comercializat de Tesla ar reproduce caracteristicile esențiale ale designului său, inclusiv forma generală și structura capacului. Reprezentanții companiei susțin că un observator obișnuit ar putea considera cele două produse ca fiind identice sau suficient de asemănătoare.

De asemenea, MiiR invocă și modul de poziționare a logo-ului, susținând că utilizarea unei orientări verticale pe recipiente este o practică proprie, aplicată încă din 2011, și că Tesla ar fi adoptat aceeași abordare pentru produsul „On The Road”.

Compania mai afirmă că produsele sale sunt recunoscute pentru un „stil liniar curat”, element care ar fi contribuit la asocierea rapidă a designului cu brandul MiiR.

Prin acțiunea depusă, MiiR solicită interzicerea vânzării paharului Tesla, precum și despăgubiri financiare, recuperarea profiturilor obținute din comercializarea produsului și acoperirea cheltuielilor de judecată. Totodată, compania cere instanței să constate că presupusa încălcare a fost intenționată.

În plus, MiiR invocă Legea privind protecția consumatorilor din Washington, susținând că modul de comercializare al produsului Tesla ar fi putut induce în eroare cumpărătorii, creând impresia unei legături sau aprobări din partea companiei din Seattle.

Până la acest moment, atât MiiR, cât și Tesla nu au oferit declarații publice privind acuzațiile. Surse din presă au transmis că vor actualiza informațiile pe măsură ce vor fi primite răspunsuri oficiale din partea celor două companii.