Discuțiile cu furnizorii s-au concentrat pe procesul de fabricație și pe specificațiile tehnice ale diferitelor componente ale viitorului model. Trei dintre surse au indicat că SUV-ul compact ar urma să fie produs inițial în China, iar una dintre ele a menționat că Tesla ia în calcul extinderea producției ulterior și în Statele Unite și Europa.

Potrivit altor două surse, noul model ar urma să aibă o lungime de aproximativ 4,28 metri, fiind considerabil mai mic decât Model Y, cel mai vândut SUV al companiei, care măsoară în jur de 4,78 metri.

Această inițiativă vine după ce directorul general Elon Musk a renunțat în 2024 la un proiect intens așteptat pentru un vehicul electric accesibil, orientând în schimb compania către dezvoltarea de robotaxiuri și roboți umanoizi.

Nu este clar, deocamdată, dacă noul SUV marchează o revenire la strategia de producere a mașinilor electrice de masă destinate șoferilor sau dacă va fi integrat în planurile Tesla privind vehiculele complet autonome.

Totuși, potrivit unei persoane implicate în proiect și unui angajat al companiei, modelul ar putea îmbina ambele direcții. Astfel, Tesla ar urmări dezvoltarea unor vehicule capabile să funcționeze autonom, dar care să poată fi conduse și de oameni.

Tesla consideră că multe piețe globale nu vor adopta rapid vehiculele complet autonome, iar reglementările ar putea întârzia implementarea acestora. În acest context, posibilitatea de a produce același model atât cu, cât și fără comenzi de conducere ar putea crește vânzările și ar ajuta compania să își mențină fabricile aproape de capacitatea maximă.

Analiștii estimează însă că Tesla ar putea înregistra al treilea an consecutiv de scădere a vânzărilor de vehicule electrice tradiționale, segment care continuă să genereze cea mai mare parte a veniturilor companiei. În prezent, Tesla operează un număr limitat de robotaxiuri în Austin, Texas, multe dintre acestea având încă la bord un monitor de siguranță uman.

Sursele au precizat că proiectul noului SUV se află într-un stadiu incipient și nu este clar dacă producția a fost deja aprobată. Compania are însă un istoric de proiecte anunțate care au fost ulterior amânate sau chiar abandonate.

De exemplu, Tesla a prezentat în 2017 concepte pentru un nou Roadster și pentru camionul electric Semi, însă modelul sport nu a intrat încă în producție, iar camionul nu a ajuns la producția de masă.

Două dintre surse au declarat că Tesla intenționează să comercializeze noul model la un preț semnificativ mai mic decât Model 3, care pornește de la aproximativ 34.000 de dolari în China și 37.000 de dolari în Statele Unite.

Reducerea costurilor ar urma să fie realizată prin utilizarea unei baterii mai mici, ceea ce ar însemna o autonomie inferioară celei oferite de Model Y, estimată între aproximativ 492 și 526 de kilometri. De asemenea, noul SUV ar putea fi echipat cu un singur motor electric, spre deosebire de unele configurații actuale ale modelelor Tesla cu dublu motor.

Modelul ar urma să fie mai ușor, având aproximativ 1,5 tone, comparativ cu circa două tone în cazul Model Y. Trei dintre surse au precizat că producția ar putea avea loc la fabrica Tesla din Shanghai, însă este puțin probabil ca aceasta să înceapă în cursul acestui an.

De-a lungul timpului, Elon Musk a susținut că obiectivul companiei este producerea de vehicule electrice accesibile pentru piața de masă, însă aceste planuri au avut un parcurs inconsistent. În 2020, Musk estima vânzări de până la 20 de milioane de vehicule anual până la finalul deceniului, mizând pe un model de aproximativ 25.000 de dolari, cunoscut neoficial drept „Model 2”.

În 2024, planurile pentru acest model au fost abandonate, iar atenția companiei s-a mutat către robotaxiuri. Ulterior, Tesla a lansat versiuni mai accesibile ale modelelor Model 3 și Model Y, însă reducerile de preț au fost relativ limitate.

În prezent, Model 3 Standard are un preț de aproximativ 36.990 de dolari în SUA, iar Model Y Standard costă în jur de 39.990 de dolari, niveluri considerate de unii investitori prea ridicate pentru a atrage o bază mai largă de clienți.

În paralel, Tesla continuă să promoveze dezvoltarea robotaxiurilor și a roboților umanoizi, direcții care au susținut evaluarea companiei la aproximativ 1,3 trilioane de dolari. Compania a anunțat și planuri pentru un robotaxi Cybercab cu două uși, fără volan și pedale, însă nu este încă clar când acesta va fi lansat comercial sau integrat într-o flotă operațională.