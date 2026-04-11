Comisia Europeană a anunțat că intenționează să elimine, până în 2027, o lacună legală care a permis până acum importul unor vehicule din afara Uniunii Europene fără respectarea integrală a standardelor.

Această procedură, cunoscută sub numele de „omologare individuală”, era utilizată în special pentru pickup-uri și SUV-uri de mari dimensiuni, modele populare în Statele Unite, dar mai puțin adaptate cerințelor europene.

Prin această metodă, anumite vehicule puteau fi înmatriculate chiar dacă nu îndeplineau toate normele privind siguranța sau impactul asupra mediului. Odată cu eliminarea acestei opțiuni, toate vehiculele vor trebui să respecte aceleași reguli stricte, fără excepții, potrivit t-online.

Mai multe organizații au semnalat riscurile asociate acestor vehicule, în special în mediul urban.

Transport & Environment a arătat că dimensiunea și forma frontală a acestor mașini reduc semnificativ vizibilitatea șoferului. În anumite situații, mai ales în trafic aglomerat sau la manevre precum virajele, pietonii pot deveni greu de observat.

Organizația subliniază că, în cazul unor modele mari de pickup, copiii pot deveni practic invizibili în fața vehiculului.

La rândul său, TÜV avertizează că, deși ocupanții acestor mașini beneficiază de un nivel ridicat de protecție, riscul de rănire gravă pentru ceilalți participanți la trafic crește.

Aceste argumente sunt invocate frecvent în dezbaterea privind limitarea accesului acestor modele pe drumurile europene.

Decizia anunțată la nivel european a generat reacții puternice în Statele Unite.

Producătorii auto și reprezentanții industriei consideră că noile reguli ar putea funcționa ca bariere tehnice în calea comerțului. Aceștia susțin că îngreunarea procesului de omologare limitează accesul pe piața europeană pentru anumite modele.

Din această perspectivă, măsura este văzută ca o restricție indirectă, chiar dacă este justificată prin argumente legate de siguranță și standarde tehnice.

În prezent, aproximativ 7.000 de pickup-uri și SUV-uri de mari dimensiuni circulă în Europa. Majoritatea au fost aduse prin proceduri speciale, inclusiv prin omologare individuală.

Chiar dacă este vorba despre o nișă, aceasta este susținută de pasionați auto și importatori independenți care au utilizat această procedură pentru a aduce modele din Statele Unite.

Odată cu aplicarea noilor reguli, multe dintre aceste vehicule nu vor mai putea fi înmatriculate. În lipsa unei alternative legale, importurile ar putea scădea semnificativ, ceea ce ar duce la o reducere treptată a prezenței acestor modele pe drumurile din Uniunea Europeană.