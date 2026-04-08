O analiză realizată de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) și publicată miercuri, 8 aprilie 2026, arată că piața auto locală a înregistrat o revenire moderată în luna martie 2026, cu o creștere de 4,9% a înmatriculărilor de autoturisme noi față de aceeași perioadă din 2025. În total, au fost înmatriculate 10.273 de unități, iar tendința generală indică o schimbare tot mai clară în favoarea motorizărilor electrificate, care ajung să domine piața.

Potrivit datelor APIA, peste 1.800 dintre autoturismele vândute în martie au fost modele Dacia, ceea ce plasează marca românească pe primul loc în topul preferințelor cumpărătorilor, la o distanță considerabilă de următorul clasat, Skoda. Practic, Dacia a înregistrat mai mult decât dublul înmatriculărilor comparativ cu marca aflată pe poziția a doua, iar modelul Duster a fost cel mai căutat de către clienți.

În același timp, autoturismele continuă să reprezinte segmentul dominant al pieței auto, cu o pondere de aproximativ 82% din total. Creșterea de 4,9% înregistrată în martie confirmă o revenire lentă, dar constantă, într-un context economic încă marcat de incertitudini și prudență din partea consumatorilor.

Unul dintre cele mai importante aspecte evidențiate de analiza APIA este avansul puternic al autoturismelor electrificate, care au înregistrat o creștere de 27% și au ajuns să dețină o cotă de piață de 65%. Această categorie include atât vehiculele complet electrice și plug-in hybrid, cât și modelele mild-hybrid și full-hybrid.

În detaliu, autoturismele full-hybrid au consemnat o creștere de 46%, ajungând la o cotă de piață de 26%, în timp ce plug-in hybrid-urile au avansat cu 60%, atingând o pondere de 7,7%. Cea mai spectaculoasă evoluție aparține însă mașinilor complet electrice, care au crescut cu 150% și au ajuns la o cotă de 6,5%, comparativ cu doar 2,8% în martie 2025.

Singura categorie din zona electrificată care a înregistrat un recul este cea a modelelor mild-hybrid, care au scăzut cu 5% și au ajuns la o cotă de piață de 24,5%. Din totalul acestora, majoritatea covârșitoare, respectiv 87%, sunt motorizări pe benzină, în timp ce doar 13% utilizează motorină.

În contrast, motorizările tradiționale continuă să piardă teren. Autoturismele pe benzină au înregistrat o scădere de 19,1%, ajungând la o pondere de 29%, iar cele diesel au scăzut cu 26%, coborând la doar 6% din piață. Astfel, electrificarea devine nu doar o tendință, ci principala direcție de dezvoltare a industriei auto din România.

Președintele APIA, Dan Vardie, a explicat că aceste date indică o revenire moderată a pieței, dar și o schimbare importantă în comportamentul consumatorilor, influențat de factori externi și de nevoia de predictibilitate în politicile publice.

„Datele privind evoluţia pieţei auto în luna martie 2026 indică o revenire moderată a înmatriculărilor de autoturisme noi, care înregistrează o creştere de +4,9% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Este un semnal pozitiv, într-un context care rămâne marcat de prudenţă în decizia de achiziţie şi de nevoia de predictibilitate în ceea ce priveşte politicile publice de susţinere a sectorului auto. (…) Vedem, aşadar, o piaţă în care factorii externi, inclusiv cei de natură geopolitică, devin din ce în ce mai relevanţi în decizia de achiziţie. Pentru ca această evoluţie să fie susţinută pe termen lung, este esenţial ca România să ofere un cadru coerent şi stabil pentru dezvoltarea sectorului auto”, a declarat preşedintele APIA, Dan Vardie.

În ceea ce privește structura pieței pe segmente, SUV-urile rămân categoria dominantă, cu o cotă de piață de 62,9%. Acestea sunt urmate la mare distanță de Clasa C, cu 19,5%, și de Clasa B, care deține o cotă de 11,3%. Preferința pentru SUV-uri reflectă orientarea consumatorilor către vehicule mai spațioase și versatile, adaptate atât mediului urban, cât și celui extraurban.

Pe segmentul vehiculelor comerciale, datele APIA indică, de asemenea, o evoluție pozitivă. Vehiculele comerciale ușoare și minibusurile au înregistrat o creștere de 5,7% în martie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, iar cele fără minibus au avansat chiar mai puternic, cu 13%.

În schimb, vehiculele comerciale ușoare electrice se confruntă cu un recul semnificativ. În primele trei luni ale anului 2026, au fost înregistrate doar 111 unități, comparativ cu 270 în aceeași perioadă din 2025, ceea ce indică o scădere importantă a interesului pentru acest tip de propulsie în segmentul comercial.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale grele și autobuzele au înregistrat o creștere de 10,9% în martie 2026, iar segmentul vehiculelor de peste 16 tone, inclusiv autotractoarele, a consemnat un avans de 9%.