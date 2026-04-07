Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a salutat decizia Consiliului General al Municipiului București de a păstra facilitățile de parcare gratuită pentru autoturismele 100% electrice, considerând această măsură un semnal pozitiv pentru susținerea mobilității cu emisii zero și pentru continuarea procesului de electrificare a parcului auto din Capitală.

APIA a apreciat deschiderea autorităților locale și a Primarului General în adoptarea unei decizii fundamentate pe date și realități din piață, subliniind că măsura confirmă faptul că vehiculele electrice nu pun presiune asupra infrastructurii de parcare.

În dialogul instituțional, APIA a prezentat analize care arată că, dintr-un parc auto de aproximativ 1,3 milioane de autoturisme, vehiculele 100% electrice reprezintă doar 1,7% (aproximativ 22.652 unități), ceea ce indică un impact redus asupra gradului de ocupare a locurilor de parcare.

Organizația a reamintit că a propus, încă din mandatul anterior al administrației, instituirea unui cadru predictibil pentru astfel de măsuri, care să ofere cetățenilor și mediului de afaceri o perspectivă clară pe termen mediu și lung, însă a subliniat că această componentă nu se regăsește în decizia actuală.

APIA a subliniat totodată că, într-un oraș aglomerat precum Bucureștiul, disponibilitatea unui loc de parcare este un criteriu esențial în decizia de achiziție a unui autoturism electrificat, alături de factori precum costul total de utilizare, autonomia electrică și accesul la infrastructura de încărcare, contrazicând declarațiile recente care minimalizează acest aspect.

APIA și-a exprimat speranța că resursele financiare rezultate din modificarea politicii de parcare vor fi direcționate către dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin crearea de noi locuri de parcare, în conformitate cu angajamentele publice ale autorităților locale.

Organizația a recunoscut provocările reale semnalate de administrația locală privind gestionarea eficientă a spațiului public și a infrastructurii de parcare și a subliniat importanța unui tratament echitabil între utilizatori, menționând că eliminarea completă și simultană a facilităților ar putea afecta negativ ritmul de electrificare a parcului auto și încrederea consumatorilor.

În acest context, APIA a propus o abordare etapizată pentru atingerea obiectivelor de mobilitate urbană și menținerea unui cadru de stimulare coerent pentru vehiculele cu emisii reduse. Astfel:

începând cu 2026, organizația recomandă eliminarea facilităților de parcare gratuită pentru autoturismele mild-hybrid și full-hybrid;

începând cu 2028, extinderea măsurii asupra autoturismelor plug-in hybrid (PHEV) și cu autonomie extinsă;

iar începând cu 2030, reevaluarea oportunității menținerii sau eliminării facilităților pentru autoturismele 100% electrice, în funcție de evoluția pieței și a infrastructurii urbane.

APIA a argumentat că autoturismele pur electrice și plug-in hybrid constituie încă un segment redus în raport cu dimensiunea pieței auto și complexitatea orașului, neavând un impact semnificativ asupra serviciilor de parcare.

În București, dintr-un parc auto de 1,3 milioane de vehicule, doar 14,3% (aproximativ 192.761 unități) sunt electrificate, dintre care 1,7% sunt complet electrice și 1,2% plug-in hybrid și extended range, subliniind că menținerea facilităților pentru aceste vehicule rămâne justificată și necesară în actualul stadiu al pieței.