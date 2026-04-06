Administrația Străzilor București a început instalarea de stâlpișori în mai multe puncte aglomerate din oraș, în colaborare cu Poliția Locală a Municipiului București.

Printre zonele vizate se numără:

-Academia Română

-Sala Palatului

-Strada Valter Mărăcineanu

-intersecția Cathedral Plaza (străzile Luterană și Berthlot)

-străzile Ion Câmpineanu și Vasile Sion

În aceste locuri, trotuarele au fost eliberate de mașinile parcate ilegal, iar accesul pietonilor a fost restabilit.

Reprezentanții municipalității au transmis că intervențiile sunt rezultatul unei solicitări directe făcute de primarul general, în urma unei vizite în teren.

„Redăm trotuarele pietonilor, bucată cu bucată! Fix în urmă cu o lună, la primul tur prin oraş cu echipa din PMB, primarul general Ciprian Ciucu a cerut foarte clar să nu mai vadă maşini parcate pe trotuare. ‘Puneţi stâlpişori, daţi amenzi, reparaţi! Nu vedem oraşul de maşini!’. Zis şi făcut! Administraţia Străzilor şi Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti s-au mobilizat rapid. Până acum, au schimbat faţa a zeci de zone. Acţionează în echipă: oamenii legii securizează perimetrul vizat, muncitorii Administraţiei Străzilor pun stâlpişorii sau, după caz, repară întreg trotuarul”

Autoritățile anunță că acțiunile nu se limitează doar la montarea de stâlpișori. Poliția Locală aplică sancțiuni celor care parchează pe trotuare sau pe spațiile verzi, mai ales în zonele unde există alternative legale de parcare, inclusiv locuri cu plată.

Reprezentanții Primăriei transmit că intervențiile vor continua în ritm susținut, în toate cartierele Capitalei.

„Azi acţionăm pe o stradă, mâine pe o altă stradă într-o zonă mai îndepărtată. În paralel, venim cu reparaţii şi amenajări”

Potrivit legislației rutiere din România, staționarea sau parcarea pe trotuar este permisă doar în situații bine definite. Mai exact, acest lucru este legal doar dacă există indicatoare sau marcaje rutiere care permit explicit parcarea și dacă rămâne liber un spațiu de minimum un metru pentru circulația pietonilor.

În lipsa acestor condiții, parcarea pe trotuar este considerată contravenție, chiar dacă practica este frecvent întâlnită în orașele aglomerate.

Regulile sunt stabilite de OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care reglementează modul în care pot fi utilizate drumurile publice și trotuarele.

Conform Art. 72 din actul normativ:

„Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lățimea minimă a trotuarului lăsat la dispoziția pietonilor trebuie să fie de cel puțin un metru.”

Șoferii care încalcă aceste reguli pot fi sancționați în funcție de gravitatea situației:

(clasa I de sancțiuni – 2-3 puncte-amendă) – când spațiul pietonal este redus, dar nu complet blocat Între 810 și 1.012,5 lei (clasa a II-a – 4-5 puncte-amendă)

– când trotuarul este ocupat complet și pietonii sunt obligați să circule pe carosabil

În plus, autoritățile pot dispune și ridicarea mașinii, operațiune realizată de administrațiile locale sau de administratorul drumului.

De la 1 ianuarie 2025, valoarea punctului de amendă este de 202 lei, ceea ce influențează direct cuantumul sancțiunilor.

Mulți șoferi consideră că pot parca pe trotuar dacă acesta se află în fața propriei locuințe. În realitate, legea nu face această distincție.

Parcarea este permisă doar dacă:

există marcaje sau indicatoare care o autorizează

este păstrat un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, parcarea este ilegală, chiar dacă zona se află în fața casei.