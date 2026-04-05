Deși pentru mulți proprietari de câini sau pisici această practică poate părea inofensivă, legea o consideră contravenție. Conform reglementărilor, transportul animalelor pe locurile din față ale vehiculelor este încadrat ca abatere din clasa a IV-a de sancțiuni.

Șoferii care încalcă această prevedere riscă amenzi cuprinse între 9 și 20 de puncte de penalizare, potrivit Codului rutier. În 2026, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că sancțiunea minimă se apropie de 2.000 de lei, iar cea maximă poate ajunge până la 4.050 de lei.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni […] transportul animalelor pe locurile din față ale vehiculelor”, stabilește legea din România.

Motivul principal pentru care animalele nu au voie pe scaunul din față este legat de siguranța în trafic. Un câine sau o pisică pot interveni asupra comenzilor mașinii sau pot distrage atenția conducătorului auto, crescând riscul producerii unui accident. În plus, în cazul unui impact, airbagul poate provoca răni grave animalului, iar acesta poate deveni, la rândul său, un pericol pentru pasageri.

Pentru a evita sancțiunile și pentru a asigura siguranța atât a animalului, cât și a ocupanților vehiculului, legislația recomandă transportul acestora pe bancheta din spate. Există mai multe modalități considerate sigure, printre care utilizarea unei cuști de transport fixate cu centura de siguranță, care limitează mișcarea animalului și oferă protecție în caz de impact.

O altă variantă este folosirea unui scaun auto special pentru animale, similar celui pentru copii, dar adaptat pentru câini sau pisici, prevăzut cu sisteme de prindere interne și fixare cu centura mașinii.

De asemenea, poate fi utilizat un ham special care se atașează la centura de siguranță și se prinde de corpul animalului, fiind recomandat în special pentru câinii de dimensiuni medii sau mari.

Niciuna dintre aceste soluții nu este obligatorie prin lege, iar animalele pot fi transportate și libere pe bancheta din spate. Totuși, există riscul ca acestea să se deplaseze în habitaclu, inclusiv spre scaunul din față, ceea ce, în cazul unei frâne bruște sau al unui accident, poate duce la rănirea gravă a patrupedului.