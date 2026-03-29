”Protecţia animalelor este un semn de civilizaţie şi o probă a capacităţii statului de a interveni atunci când legea este încălcată. În anul 2025, angajaţii MAI au salvat peste 1.500 de animale aflate în pericol, au deschis peste 2.200 de dosare penale şi au aplicat peste 20.000 de sancţiuni contravenţionale împotriva celor care au comis fapte ilegale împotriva animalelor”, a arătat Cătălin Predoiu, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a precizat că Poliția desfășoară aceste acțiuni în colaborare cu organizații neguvernamentale și alte instituții ale statului, inclusiv cu Administrația Prezidențială.

Cătălin Predoiu a distribuit sâmbătă pe Facebook datele platformei numbeo.com, care colectează informații de la cetățeni din întreaga lume privind percepția asupra siguranței și criminalității în diferite zone. Potrivit platformei, România se situează pe locul 28 în Europa, cu un nivel al criminalității estimat la 32,8 și un grad de siguranță de 67,2.

Conform acestui top, criminalitatea din România este mai redusă decât în țări europene precum Franța, Irlanda, Germania, Belgia, Spania și Anglia. De asemenea, cetățenii percep criminalitatea din Bulgaria, Ungaria și Republica Moldova ca fiind mai ridicată decât în România.

Țări precum Polonia, Austria, Elveția, Finlanda, Cehia și Danemarca sunt considerate mai sigure decât România, potrivit studiilor privind percepția criminalității.

La nivel global, cele mai ridicate niveluri de criminalitate sunt raportate în Papua Noua Guinee, Venezuela și Haiti, care se situează în topul celor mai puțin sigure țări.

Cătălin Predoiu a prezentat aceste date, subliniind că România se află într-o poziție favorabilă în clasamentele internaționale, fiind percepută ca o țară sigură.