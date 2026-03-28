Cătălin Predoiu a distribuit sâmbătă pe Facebook datele platformei numbeo.com, care colectează informații de la cetățeni din întreaga lume privind percepția asupra siguranței și criminalității în diferite zone. Potrivit platformei, România se situează pe locul 28 în Europa, cu un nivel al criminalității estimat la 32,8 și un grad de siguranță de 67,2.

Conform acestui top, criminalitatea din România este mai redusă decât în țări europene precum Franța, Irlanda, Germania, Belgia, Spania și Anglia. De asemenea, cetățenii percep criminalitatea din Bulgaria, Ungaria și Republica Moldova ca fiind mai ridicată decât în România.

Țări precum Polonia, Austria, Elveția, Finlanda, Cehia și Danemarca sunt considerate mai sigure decât România, potrivit studiilor privind percepția criminalității.

La nivel global, cele mai ridicate niveluri de criminalitate sunt raportate în Papua Noua Guinee, Venezuela și Haiti, care se situează în topul celor mai puțin sigure țări.

Cătălin Predoiu a prezentat aceste date, subliniind că România se află într-o poziție favorabilă în clasamentele internaționale, fiind percepută ca o țară sigură.

”13.786! Nu e doar un număr, este parte din eforturile MAI în războiul cu criminalitatea organizată: 13.786 de percheziţii domiciliare într-un an la suspecţi de infracţiuni grave. Peste 1.800 de acţiuni de amploare pentru combaterea criminalităţii organizate. 123 de grupuri infracţionale destructurate. Peste 3 tone de droguri de risc şi mare risc confiscate”, a transmis ministrul de Interne.

Acesta a precizat că printre măsurile implementate pentru sprijinirea Poliției se numără deschiderea a două noi laboratoare de analiză a drogurilor, crearea unui registru național automatizat, dezvoltarea secției de poliție canină și suplimentarea efectivelor de polițiști antidrog.