Sistemul e-SIGUR, utilizat de Poliția Rutieră, intră treptat în operare și promite să modifice modul în care sunt sancționate abaterile din trafic.

În prezent, tehnologia este folosită în principal pentru monitorizarea vitezei, însă autoritățile anunță extinderea funcționalităților în perioada următoare.

Informațiile au fost prezentate de Florin Ciuleanu, inspector principal de poliție în cadrul IGPR, Direcția Rutieră, în cadrul unui episod din seria „Podcast cu Prioritate”, unde au fost detaliate atât capacitățile actuale, cât și direcțiile de dezvoltare ale sistemului.

În această etapă, sistemul e-SIGUR se bazează exclusiv pe radare mobile montate pe trepied, operate de polițiști în teren. Radarele sunt amplasate în zone considerate cu risc ridicat și au rolul de a identifica șoferii care depășesc limitele legale de viteză.

Practic, în momentul de față, viteza excesivă este singura abatere sancționată prin intermediul acestui sistem.

Alte tipuri de încălcări ale legislației rutiere nu sunt încă integrate în procesul automat de constatare. Autoritățile subliniază însă că această etapă este una de început, iar sistemul a fost conceput pentru a evolua rapid, pe măsură ce infrastructura și cadrul legal vor permite acest lucru.

Din punct de vedere tehnic, e-SIGUR utilizează dispozitive radar conectate la o bază de date centrală. Acestea înregistrează automat viteza vehiculelor, iar în cazul depășirii limitei legale generează dovezi foto sau video.

Ulterior, informațiile sunt analizate și validate, iar sancțiunile sunt transmise proprietarilor vehiculelor. Procesul este similar cu cel utilizat în alte state europene, unde automatizarea controalelor rutiere reprezintă deja o practică standard.

Unul dintre principalele avantaje ale sistemului este eliminarea opririlor în trafic pentru verificări de rutină, ceea ce poate contribui la fluidizarea circulației și la creșterea eficienței în aplicarea legii.

Potrivit IGPR, sistemul e-SIGUR va fi extins progresiv pentru a putea identifica și sancționa mai multe tipuri de abateri rutiere.

Printre acestea se numără:

trecerea pe culoarea roșie a semaforului,

nerespectarea regulilor la trecerile la nivel cu calea ferată,

comportamentul agresiv în trafic,

circulația pe benzi restricționate sau interzise,

conducerea unui vehicul cu permisul suspendat.

Poliția Română transmite că aceste modificări ar putea schimba semnificativ modul în care sunt monitorizate și sancționate incidentele pe șoselele din România.

Deși conceptul e-SIGUR include și utilizarea radarelor fixe, acestea nu sunt încă operaționale în țara noastră. Implementarea lor depinde de finalizarea unor etape tehnice și administrative, precum și de adaptarea legislației. Până atunci, radarele pe trepied rămân principalul instrument utilizat în cadrul sistemului.

Introducerea radarelor fixe ar putea permite o acoperire mai extinsă a rețelei de drumuri și o monitorizare constantă a traficului, fără intervenție umană directă. Pentru șoferi, implementarea sistemului e-SIGUR înseamnă o probabilitate mai mare de sancționare în cazul încălcării regulilor de circulație, chiar și în lipsa unui echipaj de poliție vizibil.

Autoritățile mizează, în același timp, pe un efect de descurajare, în special în cazul vitezei excesive, una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave din România.