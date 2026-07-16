Cod rutier 2026. Documente obligatorii pentru șoferi. Amendă de până la 1.730 de lei dacă le uiți acasă. Poza nu este suficientă

Telefonul mobil a ajuns să înlocuiască portofelul în tot mai multe situații. Românii pot face plăți, pot prezenta anumite documente în format electronic și pot accesa numeroase servicii direct de pe smartphone. În cazul unui control rutier, însă, lucrurile nu sunt încă la fel de simple.

Un șofer care pleacă de acasă fără portofel și își dă seama că nu are asupra sa permisul de conducere sau actul de identitate s-ar putea gândi că o fotografie clară a documentelor, salvată în telefon, este suficientă pentru polițist. În 2026, regulile în vigoare nu echivalează însă o simplă fotografie cu prezentarea documentului cerut la control.

Situația trebuie analizată cu atât mai atent cu cât Senatul a adoptat recent un proiect care ar putea schimba obligațiile șoferilor. Inițiativa urmărește eliminarea sancțiunii pentru neprezentarea fizică a permisului sau a certificatului de înmatriculare atunci când polițistul poate verifica informațiile în bazele oficiale de date. Proiectul adoptat de Senat prevede că obligația ar putea fi considerată îndeplinită dacă datele pot fi verificate de polițist prin accesarea bazelor oficiale.

Modificarea nu trebuie însă confundată cu o regulă deja aplicabilă. Până la finalizarea procedurii legislative și intrarea în vigoare a unei eventuale noi legi, conducătorii auto trebuie să respecte actualele prevederi ale Codului rutier.

Răspunsul scurt este nu. O simplă fotografie a permisului de conducere sau a cărții de identitate, păstrată în galeria telefonului, nu înlocuiește documentul original în baza actualelor reguli.

Articolul 35 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește obligația participanților la trafic de a înmâna polițistului rutier documentele solicitate. Forma actuală a Codului rutier nu prevede că o fotografie sau o copie digitală obișnuită a permisului ori a actului de identitate poate substitui documentul cerut.

Textul legii prevede:

„Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus”.

Prin urmare, faptul că șoferul poate arăta pe ecran o imagine clară a permisului nu înseamnă că și-a îndeplinit automat obligația legală de prezentare a documentului.

Fotografia poate conține toate informațiile necesare identificării conducătorului auto, însă nu are, prin ea însăși, statutul juridic al documentului original.

În baza regulilor actuale, conducătorul auto trebuie să poată prezenta documentele cerute de polițistul rutier în timpul controlului.

Este vorba despre documentul de identitate, permisul de conducere corespunzător categoriei vehiculului și certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al mașinii. În situațiile prevăzute de lege, pot fi prezentate documentele ori dovezile înlocuitoare valabile.

Cu alte cuvinte, șoferul trebuie să aibă asupra sa cartea de identitate sau un document de identitate acceptat, permisul de conducere ori dovada înlocuitoare și talonul mașinii ori documentul care îl înlocuiește, după caz. Obligația de prezentare a documentelor la cererea polițistului rezultă din actuala formă a OUG nr. 195/2002.

Faptul că Poliția poate verifica anumite date în sistemele informatice nu elimină, în acest moment, obligația prevăzută de actuala legislație.

Tocmai această diferență dintre posibilitățile tehnice ale autorităților și obligația legală a șoferului a stat la baza proiectului votat de Senat.

Pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto există reguli diferite.

Dovada încheierii asigurării RCA poate fi prezentată pe suport hârtie sau în format electronic. Norma ASF privind asigurările auto permite dovedirea existenței poliței RCA inclusiv prin documentul prezentat electronic, iar verificarea poate fi realizată și prin intermediul bazei de date aplicabile.

Astfel, șoferul poate prezenta polița RCA în format electronic pe telefon, în condițiile prevăzute de reglementările din domeniul asigurărilor.

Este o diferență importantă față de permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare. În cazul acestora, o fotografie făcută cu telefonul nu este prevăzută în actualul Cod rutier ca modalitate alternativă de îndeplinire a obligației de prezentare.

Regula ar putea fi modificată dacă proiectul adoptat de Senat va parcurge întregul traseu legislativ.

Inițiativa propune ca șoferul să nu mai fie sancționat pentru faptul că nu poate prezenta fizic permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare atunci când polițistul rutier poate verifica datele aferente în bazele oficiale.

Concret, obligația de prezentare ar urma să fie considerată îndeplinită „dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”.

Schimbarea ar elimina o situație frecvent întâlnită: șoferul are drept de conducere valabil, mașina este înmatriculată legal, însă documentele fizice au fost uitate acasă.

Într-un asemenea caz, verificarea electronică realizată de polițist ar putea deveni suficientă.

Deocamdată, însă, proiectul adoptat de Senat nu înseamnă că șoferii pot pleca deja la drum fără permis sau talon. Inițiativa trebuie să parcurgă procedura parlamentară necesară înainte ca noile prevederi să poată produce efecte juridice.

În actuala formă a Codului rutier, nerespectarea obligației privind prezentarea documentelor prevăzute de lege este sancționată în clasa a III-a de sancțiuni.

Această clasă presupune aplicarea a 6 până la 8 puncte-amendă.

De la 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei, după majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei. Poliția Română a confirmat aplicarea noului cuantum al punctului-amendă începând cu această dată.

Prin urmare, o sancțiune de 6 puncte-amendă înseamnă 1.297,50 lei, iar una de 8 puncte-amendă ajunge la 1.730 de lei.

În condițiile generale prevăzute pentru plata amenzilor contravenționale, contravenientul poate achita, în termenul legal de 15 zile, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.

Confuzia apare adesea din cauza diferenței dintre o copie digitală și un document electronic recunoscut de lege.

O fotografie făcută permisului cu telefonul este doar o imagine a documentului. Aceasta nu devine automat un permis de conducere digital și nu dobândește aceeași valoare juridică precum actul original.

Același principiu se aplică și unei fotografii a talonului sau a cărții de identitate.

Pentru ca un document digital să poată înlocui oficial actul fizic, trebuie să existe un cadru legal care să recunoască forma electronică și să stabilească modul în care autenticitatea informațiilor este verificată.

Până la o modificare a Codului rutier, șoferii nu ar trebui să se bazeze pe fotografiile documentelor salvate în telefon atunci când pleacă la drum.

Așadar, în 2026, o fotografie cu permisul sau buletinul nu este suficientă pentru a înlocui actul solicitat de polițist. Proiectul adoptat de Senat poate schimba situația în cazul permisului și talonului, prin verificarea datelor direct în bazele oficiale, însă noile reguli nu se aplică încă. Pentru moment, cea mai sigură variantă rămâne ca șoferii să aibă documentele necesare asupra lor atunci când conduc.