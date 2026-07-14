Cod rutier 2026. Ce se întâmplă dacă nu mergi la Poliție după un accident fără victime. Legea spune clar. Mulți șoferi fac exact invers

Nu toate accidentele rutiere obligă șoferii să meargă la Poliție. Legislația permite, în anumite condiții, folosirea constatării amiabile, document care înlocuiește procesul-verbal de constatare și permite deschiderea dosarului de daună direct la asigurător. Soluția este valabilă însă doar în cazurile expres prevăzute de lege.

În cazul producerii unui accident rutier soldat exclusiv cu pagube materiale, conducătorii auto au, de regulă, două variante pentru a obține documentele necesare reparării vehiculului. Ei pot solicita constatarea evenimentului de către Poliția Rutieră sau pot apela la procedura constatării amiabile, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, atunci când într-un accident au rezultat doar pagube materiale și nu este utilizată procedura constatării amiabile, conducătorii auto implicați au obligația de a se prezenta la unitatea de poliție competentă în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului, pentru întocmirea documentelor de constatare.

În schimb, dacă șoferii aleg constatarea amiabilă și aceasta este întocmită în condițiile legii, deplasarea la Poliție nu mai este necesară.

Procedura constatării amiabile poate fi utilizată numai dacă accidentul îndeplinește simultan mai multe condiții. Este vorba despre evenimente în care au fost implicate doar două vehicule, nu există persoane rănite, iar accidentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale.

În plus, documentul trebuie completat și semnat de ambii conducători auto implicați, deoarece doar în această situație poate înlocui actele întocmite de Poliția Rutieră.

Regulile sunt prevăzute de Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România, care stabilește că formularul de constatare amiabilă poate fi utilizat pe întreg teritoriul României, indiferent de locul în care s-a produs accidentul.

Formularul conține informații esențiale privind producerea evenimentului, printre care:

data și locul accidentului;

datele de identificare ale conducătorilor auto;

datele proprietarilor vehiculelor;

informațiile despre autoturisme și polițele RCA;

descrierea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Pe baza acestui document, societățile de asigurare pot deschide dosarul de daună fără a solicita procesul-verbal emis de Poliția Rutieră.

Pe lângă formularul tipărit pus la dispoziție de asigurătorii RCA, legislația permite și utilizarea variantei electronice a constatării amiabile.

Aceasta poate fi completată prin intermediul aplicației gratuite „Amiabila”, disponibilă pentru telefoanele mobile cu sisteme de operare Android și iOS. După introducerea datelor și validarea lor de către ambii șoferi, documentul este transmis către asigurători, având aceeași valoare juridică precum formularul pe suport de hârtie.

Digitalizarea procedurii urmărește simplificarea formalităților și reducerea timpului necesar pentru deschiderea dosarelor de daună.

Există însă și situații în care această procedură nu este permisă. Dacă în accident sunt implicate mai mult de două vehicule, dacă există persoane rănite sau dacă unul dintre conducătorii auto refuză completarea și semnarea formularului, șoferii nu pot utiliza constatarea amiabilă.

În aceste cazuri, evenimentul trebuie declarat Poliției Rutiere, care va întocmi documentele necesare în conformitate cu prevederile Codului rutier. Nerespectarea obligației de prezentare la Poliție în termenul legal poate atrage sancțiunile prevăzute de legislația rutieră.