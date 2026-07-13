Se schimbă regulile pentru călătoriile cu avionul. UE introduce noi drepturi pentru pasageri

Consiliul Uniunii Europene a aprobat definitiv noul pachet legislativ privind drepturile pasagerilor din transportul aerian, care va aduce modificări importante pentru cei care călătoresc cu avionul. Noile reguli urmăresc să simplifice legislația actuală, să ofere o protecție mai mare pasagerilor și să clarifice obligațiile companiilor aeriene în cazul întârzierilor, anulărilor sau altor probleme apărute în timpul călătoriilor.

După ce au primit sprijinul Parlamentului European, noile reguli privind drepturile pasagerilor au primit luni și aprobarea finală din partea Consiliului Uniunii Europene.

Actul legislativ actualizează cadrul european care reglementează transportul aerian și introduce atât drepturi suplimentare pentru călători, cât și obligații mai clare pentru operatorii aerieni.

Potrivit Consiliului UE, scopul noii legislații este de a simplifica și consolida normele existente, astfel încât pasagerii să își poată exercita mai ușor drepturile, iar companiile aeriene să beneficieze de un cadru legislativ mai clar și mai predictibil.

Instituția europeană arată că noul regulament urmărește să consolideze protecția pasagerilor, menținând în același timp un echilibru între drepturile acestora și realitățile operaționale ale companiilor aeriene, precum și condiții de concurență echitabile pe piața europeană.

Una dintre principalele modificări vizează clarificarea drepturilor pasagerilor atunci când zborurile sunt întârziate sau anulate.

Noile prevederi întăresc obligațiile companiilor aeriene privind acordarea despăgubirilor, furnizarea de asistență și informarea pasagerilor.

De asemenea, sunt clarificate regulile privind redirecționarea călătorilor către alte zboruri și sunt redefinite circumstanțele extraordinare în care operatorii aerieni pot fi exonerați de plata compensațiilor.

Autoritățile europene susțin că aceste modificări vor reduce disputele dintre pasageri și companiile aeriene și vor facilita aplicarea unitară a legislației în toate statele membre.

Printre cele mai importante noutăți se află introducerea unui drept care îi protejează pe pasagerii care nu utilizează zborul dus.

Concret, companiile aeriene nu vor mai putea refuza îmbarcarea la zborul de întoarcere doar pentru că pasagerul nu s-a prezentat la cursa inițială.

Această practică, cunoscută în industria aviatică drept „no-show”, a generat numeroase litigii în ultimii ani, iar noul regulament stabilește în mod expres că dreptul la zborul de întoarcere trebuie respectat.

Legislația adoptată de Consiliul UE introduce și reguli noi privind afișarea tarifelor.

Companiile aeriene vor trebui să prezinte încă de la începutul procesului de rezervare prețul biletului care include, în mod implicit, un bagaj de mână permis.

Scopul acestei măsuri este de a permite compararea mai ușoară a ofertelor între diferiți operatori aerieni și de a reduce situațiile în care costurile suplimentare sunt descoperite abia în etapele finale ale rezervării.

Noile norme acordă o atenție specială pasagerilor care au nevoie de sprijin suplimentar în timpul călătoriilor.

Regulamentul clarifică drepturile persoanelor cu dizabilități sau mobilitate redusă, ale copiilor, minorilor care călătoresc neînsoțiți și ale femeilor însărcinate.

Prin aceste prevederi, Uniunea Europeană urmărește să asigure condiții uniforme de protecție și asistență pentru toate categoriile de pasageri.

Potrivit deciziei adoptate luni, noul regulament nu va produce efecte imediat.

Normele actualizate vor intra în vigoare la 12 luni și 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că aplicarea lor este estimată pentru mijlocul anului 2027.

Regulamentul se va aplica tuturor zborurilor care decolează de pe aeroporturi situate în Uniunea Europeană, precum și curselor care sosesc pe aeroporturi din statele membre atunci când sunt operate de companii aeriene înregistrate în Uniunea Europeană.

Prin această reformă, autoritățile europene urmăresc să adapteze legislația privind transportul aerian la noile realități ale pieței și să ofere pasagerilor reguli mai clare, drepturi consolidate și o mai mare transparență în relația cu operatorii aerieni.