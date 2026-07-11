Noile reguli afectează pensionarii din Anglia: modificări pentru transportul gratuit. Care este situația din România

O modificare legislativă programată pentru iulie va influența criteriile de acordare a abonamentelor gratuite de autobuz destinate pensionarilor de stat din Anglia. Măsura vine în contextul ajustărilor etapizate ale vârstei de pensionare și afectează direct momentul în care anumite persoane devin eligibile pentru acest tip de facilități de transport.

Schimbarea a fost introdusă gradual începând din aprilie și face parte dintr-un proces mai amplu de actualizare a sistemului de pensii de stat din Regatul Unit. Autoritățile au stabilit că aceste ajustări vor influența atât momentul pensionării, cât și accesul la beneficiile asociate vârstei de pensionare.

Vârsta de pensionare de stat crește treptat de la 66 la 67 de ani, într-un interval implementat progresiv între 2026 și 2028. Măsura vizează persoanele născute după 6 aprilie 1960, iar tranziția este realizată în etape, în funcție de data nașterii fiecărei persoane.

Eligibilitatea pentru abonamentele gratuite de autobuz în Anglia este direct legată de vârsta de pensionare de stat, cu excepția Londrei, unde regulile permit accesul la transport gratuit de la vârsta de 60 de ani pentru autobuze, trenuri și alte mijloace de transport.

Departamentul pentru Transporturi a confirmat că modificările vor afecta persoanele care ating vârsta de pensionare în perioada următoare. În mod concret, schimbarea din iulie vizează persoanele născute între 6 iulie 1960 și 5 august 1960, informează Express.

Potrivit calendarului transmis de Departamentul pentru Muncă și Pensii, această categorie de persoane va înregistra o perioadă suplimentară de așteptare de aproximativ patru luni înainte de a putea solicita pensia de stat și, implicit, abonamentul gratuit de autobuz.

Un exemplu oferit arată că o persoană născută pe 6 iulie 1960 va deveni eligibilă pe 6 noiembrie 2026, moment în care va împlini 66 de ani și patru luni, conform noilor reguli de tranziție.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Transporturi a declarat pentru The Express: „Eligibilitatea pentru un abonament de autobuz pentru o persoană în vârstă în cadrul Schemei Naționale de Călătorii cu Concesii engleze este legată de vârsta de pensie de stat. Aceasta înseamnă că eligibilitatea se va schimba în conformitate cu creșterea vârstei de pensie de stat din aprilie.”

Pentru verificarea exactă a momentului în care o persoană devine eligibilă, autoritățile recomandă utilizarea instrumentului online „Check your State Pension age – GOV.UK”, unde pot fi introduse datele de naștere pentru determinarea vârstei de acces.

Regulile prevăd o creștere graduală a perioadei de așteptare, în funcție de luna în care o persoană împlinește 66 de ani. Astfel, întârzierile variază progresiv, de la una la mai multe luni suplimentare, până la finalizarea tranziției către vârsta de 67 de ani.

În unele cazuri, diferențele dintre persoanele din aceeași generație pot fi semnificative, unele urmând să se apropie de 67 de ani înainte de a deveni eligibile pentru pensie și pentru facilitățile de transport aferente.

Departamentul pentru Muncă și Pensii a explicat că procesul de majorare a vârstei de pensionare a fost stabilit anterior prin legislație și aplicat în mod etapizat, în funcție de datele de naștere ale persoanelor afectate.

„Legea pensiilor din 2014 a anticipat cu opt ani creșterea vârstei de pensionare de stat de la 66 la 67 de ani. Vârsta de pensionare de stat pentru bărbați și femei va crește acum la 67 de ani între 2026 și 2028.”

De asemenea, instituția a precizat modul de aplicare progresivă a schimbării, adaptat intervalelor de naștere ale cetățenilor vizați.

„Guvernul a modificat, de asemenea, modul în care se realizează creșterea etapizată a vârstei de pensie de stat, astfel încât, în loc să atingă vârsta de pensie de stat la o anumită dată, persoanele născute între 6 aprilie 1960 și 5 martie 1961 vor atinge vârsta de pensie de stat la 66 de ani și numărul specificat de luni.”

Totodată, au fost menționate prevederile anterioare pentru generațiile ulterioare, care deja includ vârsta standard de 67 de ani în anumite intervale.

„Pentru persoanele născute după 5 aprilie 1969, dar înainte de 6 aprilie 1977, în conformitate cu Legea pensiilor din 2007, vârsta de pensionare de stat era deja de 67 de ani.”

În România, condițiile pentru acordarea abonamentului gratuit de autobuz nu sunt uniforme la nivel național, ci sunt stabilite de autoritățile locale prin hotărâri de consiliu local sau județean. Din acest motiv, regulile diferă de la un oraș la altul.

În majoritatea orașelor, pensionarii fac parte din categoriile care pot primi gratuitate sau reduceri la transportul public local. De regulă, accesul la abonamentul gratuit este condiționat de domiciliul în localitatea respectivă și de statutul de pensionar.

În unele orașe, toți pensionarii cu domiciliul stabil primesc abonamente gratuite, pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie. Alte administrații locale aplică însă criterii suplimentare, cum ar fi plafonul de venit sau tipul de pensie.

În practică, pentru emiterea unui abonament gratuit sunt solicitate, în mod frecvent, următoarele documente: actul de identitate în original, cuponul de pensie și, în anumite cazuri, o cerere tip sau o fotografie tip buletin. Unele operatori de transport solicită și reînnoirea periodică a abonamentului, pe baza acelorași documente, pentru verificarea eligibilității.

Există diferențe semnificative între municipii. În unele localități, gratuitatea este acordată tuturor pensionarilor fără condiții suplimentare. În altele, se aplică praguri de venit, iar pensionarii cu pensii mai mari pot primi reduceri, nu gratuitate integrală.

Eligibilitatea poate depinde și de vârstă, în anumite cazuri fiind acordată gratuitate și persoanelor peste o anumită limită de vârstă, chiar dacă nu sunt pensionari.

Abonamentele gratuite sunt, de regulă, valabile pe perioade limitate, cel mai des lunar sau anual, și necesită reînnoire. Valabilitatea este condiționată de menținerea statutului de pensionar și de respectarea criteriilor stabilite local.

În unele orașe, lipsa actualizării documentelor poate duce la suspendarea facilității, până la reconfirmarea eligibilității. Sistemul de gratuități pentru transportul public este finanțat din bugetele locale, prin subvenții acordate operatorilor de transport. Din acest motiv, nivelul facilităților diferă în funcție de politica fiecărei administrații și de resursele disponibile.

La nivel național nu există un singur standard aplicabil tuturor orașelor, iar condițiile sunt adaptate în funcție de deciziile autorităților locale și de regulamentele fiecărui operator de transport public.