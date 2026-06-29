Schimbare importantă pentru pensionari. Documentele care trebuie actualizate. Ce anunță Casa de Pensii

Schimbarea numelui după pensionare este o situație întâlnită mai ales în cazul persoanelor care se căsătoresc, divorțează sau obțin modificarea numelui prin hotărâre judecătorească ori pe cale administrativă. Deși această modificare nu afectează dreptul la pensie și nici cuantumul acesteia, pensionarii au obligația de a actualiza datele personale în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice, pentru ca toate documentele oficiale să fie emise pe noul nume.

Specialiștii atrag atenția că neactualizarea datelor poate genera neconcordanțe între actele de identitate și documentele de pensie, ceea ce poate întârzia rezolvarea unor solicitări administrative sau eliberarea unor adeverințe necesare în relația cu alte instituții.

Potrivit legislației în vigoare, pensia este un drept dobândit în funcție de contribuțiile plătite și de stagiul de cotizare, iar schimbarea numelui nu influențează în niciun fel acest drept.

Cu toate acestea, Casa Teritorială de Pensii trebuie informată despre modificarea datelor de identificare, astfel încât dosarul de pensie să fie actualizat, iar viitoarele documente emise de instituție să corespundă cu informațiile din actul de identitate.

Actualizarea este recomandată imediat după obținerea noii cărți de identitate, pentru a evita situațiile în care pensionarul figurează cu două nume diferite în evidențele statului.

Casele teritoriale de pensii pun la dispoziția beneficiarilor formulare speciale pentru modificarea datelor personale.

În general, dosarul pentru schimbarea numelui cuprinde:

cererea pentru modificarea numelui din evidențele Casei de Pensii;

copia actului de identitate valabil;

copia certificatului de căsătorie, dacă schimbarea numelui s-a produs în urma căsătoriei;

copia certificatului de divorț sau a hotărârii judecătorești definitive, după caz;

orice alt document oficial care justifică modificarea numelui.

Documentele se depun la Casa Teritorială de Pensii în evidența căreia se află pensionarul, personal, prin mandatar sau, în funcție de procedurile fiecărei instituții, prin mijloace electronice ori prin poștă.

În cele mai multe cazuri, plata pensiei nu este suspendată automat dacă numele nu este actualizat imediat. Totuși, pot apărea dificultăți atunci când pensionarul solicită diverse documente sau dorește modificarea modalității de plată.

De exemplu, pot exista probleme la:

eliberarea unor adeverințe de pensionar;

solicitarea unor duplicate după decizia de pensionare;

transferul dosarului de pensie către altă casă teritorială;

schimbarea contului bancar în care este virată pensia;

verificarea identității în relația cu alte instituții publice.

În toate aceste situații, diferențele dintre numele înscris în actul de identitate și cel existent în dosarul de pensie pot necesita verificări suplimentare și prezentarea unor documente justificative.

După înregistrarea documentelor, Casa Teritorială de Pensii actualizează datele beneficiarului în evidențele sale. Astfel, toate documentele emise ulterior vor conține noul nume al pensionarului.

Actualizarea este importantă și pentru corespondența transmisă de instituție, inclusiv pentru eventuale decizii privind recalcularea pensiei, indexări, comunicări oficiale sau alte acte administrative.

Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziția beneficiarilor formulare pentru modificarea datelor personale, inclusiv pentru schimbarea numelui. Acestea pot fi descărcate de pe site-ul instituției sau pot fi obținute direct de la ghișeele caselor teritoriale de pensii.

Reprezentanții instituției recomandă ca orice modificare privind datele de identificare ale pensionarilor să fie comunicată cât mai rapid, pentru ca evidențele oficiale să fie actualizate și pentru a evita eventualele neconcordanțe în relația cu autoritățile.