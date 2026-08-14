Marfă respinsă la graniță: 11,6 tone de ardei din Macedonia de Nord, returnate după analize. Ce conțineau

Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentară (BFSA) a identificat un nivel excesiv de pesticid formetanat într-un transport de 11,6 tone de ardei provenit din Republica Macedonia de Nord. Lotul a intrat în Bulgaria prin punctul de trecere a frontierei Zlatarevo și urma să fie livrat unui operator comercial din Petrich, potrivit informațiilor transmise de BFSA.

Transportul a fost verificat în timpul controalelor intensificate la frontieră pentru fructele și legumele importate, măsuri lansate de autoritățile bulgare la începutul lunii august. O probă din marfă a fost prelevată pentru efectuarea analizelor de laborator, iar până la obținerea rezultatelor întregul transport a fost pus sub sechestru la destinatar.

Ardeii au fost păstrați într-o cameră frigorifică pe durata verificărilor. După confirmarea depășirii nivelului admis de pesticide, autoritățile au emis un ordin prin care transportul urma să fie returnat furnizorului.

Cu sprijinul Agenției Vamale, marfa a fost trimisă înapoi în țara de origine, Macedonia de Nord. Transportul nu a primit permisiunea de a intra pe piața bulgară, după ce analizele au indicat prezența unei cantități excesive de formetanat.

Controalele intensificate efectuate de Autoritatea Bulgară pentru Siguranța Alimentară continuă la punctele de trecere a frontierei. Până în prezent, inspectorii au prelevat și testat 35 de probe de legume proaspete, dintre care 21 la punctul de control Zlatarevo și alte 14 la Gyueshevo.

Din totalul probelor analizate, 22 provin din transporturi de ardei, iar 13 sunt probe de roșii. Loturile verificate până în acest moment au avut ca țări de origine Macedonia de Nord, Kosovo și Albania.

Verificările au fost intensificate pentru a controla produsele proaspete care intră pe piața bulgară și pentru a identifica eventualele neconformități înainte ca acestea să ajungă la consumatori. Analizele de laborator vizează inclusiv depistarea reziduurilor de pesticide.

Începând cu 3 august 2026, Autoritatea Bulgară pentru Siguranța Alimentară desfășoară, împreună cu Comisia pentru Burse și Piețe de Mărfuri, Agenția Națională de Venituri (ARN) și Ministerul de Interne, inspecții tematice pentru comerțul cu roșii, ardei, piersici și pepeni verzi.

Acțiunile au loc atât pe teritoriul Bulgariei, cât și la punctele de trecere a frontierei și urmăresc verificarea siguranței, calității, originii și trasabilității produselor comercializate. În interiorul țării, inspectorii controlează proveniența și trasabilitatea loturilor, respectarea cerințelor de calitate și a standardelor de piață, precum și marcarea și documentele care însoțesc marfa.

Verificările se aplică produselor provenite din Bulgaria, din alte state membre ale Uniunii Europene și din țări terțe. Inspectorii efectuează, de asemenea, prelevări de probe pentru analize de laborator, atunci când verificările o impun.

La punctele de trecere a frontierei sunt realizate controale documentare, verificări de identificare și controale fizice ale transporturilor. Procedurile includ și testarea în laborator pentru depistarea eventualelor reziduuri de pesticide din fructele și legumele importate.

Autoritatea Bulgară pentru Siguranța Alimentară menține măsurile de control intensificat asupra fructelor și legumelor proaspete, cu verificări menite să asigure că pe piață ajung produse care respectă cerințele de siguranță și calitate.

BTA reamintește că, la sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Agriculturii și Alimentației, Plamen Abrovski, a vorbit despre verificările efectuate asupra fructelor și legumelor care intră în Bulgaria și a precizat că, până la acel moment, nu fuseseră constatate încălcări flagrante în ceea ce privește siguranța alimentară.