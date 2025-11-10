Proiectul de lege depus de senatori și deputați ai AUR, prevede că fiecare lot de produse agroalimentare importat din țări terțe trebuie să fie supus verificărilor sanitar-veterinare și de siguranță alimentară înainte de a fi pus pe piață.

Conform textului propus, unitatea reprezentativă de probă este de 25 de tone. În cazul loturilor care depășesc această cantitate, se prelevează probe suplimentare pentru fiecare multiplu sau fracțiune de 25 de tone.

Măsurile sunt concepute pentru a aplica un standard uniform de control și pentru a reduce riscul apariției alimentelor neconforme în magazinele românești. Verificarea nu se limitează la anumite produse, ci se aplică tuturor loturilor destinate consumului uman sau hranei pentru animale, provenite din afara Uniunii Europene.

Printre produsele care vor fi testate se numără cerealele, semințele oleaginoase, legumele, fructele, plantele tehnice, produsele procesate, produsele apicole și băuturile. Legea prevede însă că lista nu este exhaustivă, incluzând orice produs agroalimentar supus reglementărilor de siguranță alimentară.

Fiecare probă prelevată va fi analizată pentru a detecta posibile reziduuri de pesticide, metale grele și micotoxine, precum și alți contaminanți specifici produsului, conform legislației naționale și a standardelor UE. Textul legislativ detaliază clar cadrul normativ european aplicabil:

Reziduuri de pesticide – conform Regulamentului (CE) nr. 396/2005;

Micotoxine – conform Regulamentului (UE) 2023/915;

Metale grele – conform Regulamentului (UE) 2023/915;

Alți contaminanți specifici produsului, conform legislației UE și naționale.

Aceste verificări urmăresc să asigure că produsele care ajung pe piața românească respectă limitele de siguranță și nu pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Analizele vor fi efectuate în laboratoare acreditate RENAR sau în unități recunoscute de state membre ale UE. În situațiile în care capacitatea internă nu permite efectuarea tuturor testelor sau există suspiciuni de conflict de interese, probele pot fi trimise în laboratoare externe din UE, recunoscute de ANSVSA.

Rezultatele analizelor efectuate în străinătate sunt acceptate dacă provin din laboratoare acreditate și recunoscute oficial de autoritatea competentă. Procedura garantează trasabilitatea probelor și integritatea rezultatelor, astfel încât importatorii să nu poată manipula sau substitui probele oficiale.

Conform proiectului de lege, toate costurile legate de prelevarea probelor, transport, analiză de laborator, depozitare, manipulare sau distrugere vor fi suportate integral de importator. Loturile rămân sub sigiliu în depozite vamale sau în spații autorizate până la primirea rezultatelor analizelor, fără excepție.

Pentru produsele perisabile, transportul poate fi efectuat către depozite autorizate mai apropiate de destinația finală, dar acestea nu pot fi puse în consum până la finalizarea testelor.

Prelevarea se face conform unui plan de eşantionare uniform, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2017/625, astfel încât proba să fie reprezentativă pentru întreg lotul. Din fiecare lot supus controlului se prelevă:

Proba oficială primară, utilizată pentru analiza de laborator; Proba martor sigilată, păstrată de autoritatea competentă; Proba de contraexpertiză, pusă la dispoziţia importatorului, sigilată, pentru eventuale verificări ulterioare.

Fiecare probă este ambalată în recipiente rezistente și sigilate cu un sigiliu unic numerotat, însoțite de proces-verbal. Probele oficiale sunt trimise către laboratoare acreditate și recunoscute de ANSVSA în termen de maximum 24 de ore. Transportul se realizează printr-un lanț de custodie documentat, pe baza unui borderou de predare-primire.

Laboratorul care primeşte proba:

verifică integritatea sigiliilor Şi conformitatea documentelor; efectuează analiza conform metodelor oficiale prevăzute de legislaţia UE şi naţională; transmite rezultatul către ANSVSA în format electronic securizat şi pe suport fizic semnat şi ştampilat.

Rezultatele pot fi contestate doar prin utilizarea probei de contraexpertiză la un alt laborator desemnat de ANSVSA. Manipularea probelor sau deteriorarea intenționată a sigiliilor constituie infracțiune.

În cazul neconformității, marfa este returnată țării de proveniență pe cheltuiala importatorului, iar acesta poate primi interdicție de import între 6 și 12 luni. Produsele perisabile deja distribuite pe piață vor fi retrase imediat și integral, tot pe cheltuiala importatorului. ANSVSA publică lunar rapoarte cu controalele efectuate, țara de origine, cantitatea controlată, numărul de probe, rezultatele analizelor și măsurile aplicate.