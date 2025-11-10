Președintele României a explicat motivele pentru care a decis să trimită sesizarea. Legea recent adoptată, care se află în procedura de promulgare, a ridicat probleme serioase de constituționalitate și de conformitate cu legislația europeană.

„Am semnat sesizarea către Curtea Constituțională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor naturale protejate și al evaluării impactului asupra mediului”, a declarat Nicușor Dan.

Prin această sesizare, președintele subliniază că legea nu respectă obligațiile României în cadrul Uniunii Europene și poate avea efecte negative asupra mediului natural și a protecției biodiversității.

În documentul transmis Curții Constituționale, președintele punctează mai multe aspecte care contravin Constituției și normelor europene. Printre acestea, eliminarea unor evaluări de mediu obligatorii și reducerea limitelor ariilor protejate sunt considerate principalele vulnerabilități.

„Sesizarea de neconstituționalitate subliniază că legea:

încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos, garantat de art. 35 din Constituție;

contravine Directivelor europene privind protecția habitatelor și evaluarea impactului asupra mediului care nu permit derogări generale sau automate pentru proiecte energetice ori militare.

elimină evaluările de mediu și măsurile compensatorii impuse de Uniunea Europeană, reducând nivelul de protecție a biodiversității și expunând România riscului declanșării unei proceduri de infringement”, spune președintele.

Aceste observații subliniază că legea ar putea diminua semnificativ protecția mediului și ar putea încălca atât legislația națională, cât și cea europeană.

În mesajul său, președintele Nicușor Dan a subliniat că independența energetică rămâne un obiectiv important pentru România, dar aceasta trebuie realizată într-un cadru sustenabil. Orice modificare legislativă trebuie să țină cont de protecția mediului și de drepturile fundamentale ale cetățenilor.

„Independența energetică a țării noastre este un obiectiv deosebit de important, însă acesta trebuie realizat într-o manieră sustenabilă, iar România are obligația constituțională și europeană de a proteja patrimoniul natural și de a garanta fiecărui cetățean dreptul la un mediu sănătos”, a explicat Nicușor Dan.

Astfel, modificările legislative care reduc evaluările de mediu sau limitele ariilor protejate pot genera un regres legislativ și pot afecta stabilitatea cadrului juridic existent în domeniul protecției naturii.

Potrivit sesizării, adoptarea noilor norme fără modificări ar putea crea probleme pe termen lung pentru România. Eliminarea unor garanții legale care protejează mediul contravine principiilor statului de drept și expune țara unor riscuri atât juridice, cât și ecologice.

„Adoptarea unor norme care slăbesc aceste garanții ar însemna un regres legislativ periculos, contrar principiilor statului de drept”, a menționat Nicușor Dan.

Președintele atrage atenția că măsurile prevăzute de lege, deși au scopul declarativ de a sprijini dezvoltarea proiectelor energetice sau de securitate națională, nu pot fi puse în aplicare fără respectarea cadrului constituțional și european privind protecția mediului.