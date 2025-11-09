Nicușor Dan a subliniat că momentele comemorative reprezintă o bună ocazie pentru a reaminti că istoria unui popor nu începe cu generația prezentă. El a arătat că, în percepția colectivă, accentul cade prea des pe rupturile și momentele de schimbare radicală – precum 1821, 1848, 1859, 1866 sau 1918 – în detrimentul unei perspective care să reflecte și ideea de continuitate istorică. Declarațiile au fost făcute cu prilejul repatrierii rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei.

„Cred că trebuie să folosim orice ocazie și mai ales unele comemorative, cum este cea de azi, pentru a ne spune nouă înșine și celor de lângă noi că istoria nu începe cu noi înșine. Și cred că prea des în modul în care noi percepem istoria insistăm pe rupturi, pe sincope, pe acele schimbări din istorie care au fost 1821, 1848, 1859, 1866, 1918 și toate celelalte, fără să punem accentul pe continuitate”, a spus Nicușor Dan, la aducerea în țară a rămășitelor pământești ale domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei.

Președintele a afirmat că modernizarea României a început înainte de momentul Unirii din ianuarie 1859. El a evidențiat o serie de reforme și inițiative importante la care domnitorul Grigore Alexandru Ghica a contribuit direct, printre care abolirea cenzurii, înființarea unor instituții medicale specializate și a maternității, crearea școlii de ingineri de drumuri și construcții, reforme sociale curajoase, desființarea robiei romilor și punerea bazelor jandarmeriei.

În context, șeful statului a pledat pentru o raportare mai echilibrată și mai clară la istorie, subliniind nevoia de a privi trecutul cu mai multă luciditate și corectitudine.

„Câteva decizii importante pe care domnitorul Ghica fie le-a inițiat, fie a participat: abolirea cenzurii, inițierea unor unități medicale specializate, maternitatea, înființarea școlii de ingineri de drumuri și construcții, reforme sociale îndrăznețe, abolirea robiei țiganilor, înființarea jandarmeriei”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan a revenit asupra felului în care istoria este percepută, arătând că societatea românească încă resimte efectele modului în care regimul comunist a modelat această perspectivă, distorsionând imaginea unor domnitori care au contribuit la formarea statului modern și care, în anumite perioade, au fost etichetați drept „dușmani ai poporului”.

Președintele a subliniat că este momentul ca aceste răni ale trecutului să fie vindecate și a pledat pentru o formă de recuperare și asumare a memoriei colective, pe care a descris-o drept o posibilă „terapie prin memorie”, menită să sprijine o împăcare reală în societatea românească. În viziunea sa, prezentul oferă șansa unei abordări mai echilibrate și mai corecte a istoriei, din care să poată fi extrase lecții utile pentru viitor.