Consilierul prezidențial a subliniat că președintele Nicușor Dan este permanent informat despre progresul reformelor, chiar dacă negocierile dintre partidele aflate la guvernare au dus uneori la amânări.

„Știm unde sunt aceste pachete, pentru că le urmărim cu atenție, chiar dacă discuțiile din coaliție le mută uneori. Normal că știm unde sunt. Săptămâna viitoare urmează să fie o discuție pe pachetul pe magistrati și cel pe administrație și sper să ajungem destul de repede la o concluzie, pentru că sunt foarte, foarte întârziate”, a declarat Radu Burnete.

El a explicat că discuțiile programate au rolul de a permite partidelor din Coaliție să identifice soluții concrete, într-un context în care ambele reforme au un impact direct asupra modului în care funcționează instituțiile publice și asupra absorbției fondurilor europene.

Radu Burnete a precizat că reforma pensiilor magistraților trebuie implementată respectând două termene esențiale. Primul termen este cerut de societate și este deja depășit, iar al doilea este impus de Planul Național de Redresare și Reziliență, cu data finală pe 28 noiembrie.

„Avem două termene limită, unul care e depășit de foarte multă vreme, pentru că e impus de societate. Și aici, domnul președinte a spus și el că e destul de cert că oamenii își doresc această reformă și și-o doresc de foarte mulți ani de zile. Deci, din punctul ăsta de vedere, e o restanță veche. Mai avem un termen impus de Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că, dacă nu rezolvăm repede cu acest pachet pe magistrați, vom pierde 230 de milioane de euro. Ăsta era un jalon în PNRR, și aici mai avem câteva săptămâni, 28 noiembrie. Astea sunt cele două termene. La reforma administrativă nu există un termen limită, dar ea trebuie începută și coaliția trebuie odată să ajungă la o concluzie”, a subliniat consilierul prezidențial în cadrul emisiunii „În fața ta”.

El a menționat că reforma administrativă nu are un termen strict, însă inițierea discuțiilor este necesară pentru ca partidele din Coaliție să poată defini pașii concreți de implementare.

Radu Burnete a atras atenția că discuțiile din Coaliție sunt complexe, deoarece implică ajustări bugetare și reforme sensibile care necesită compromisuri între cele patru partide aflate la guvernare.