Sâmbătă, vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că statul român nu își mai poate permite menținerea pensiilor speciale, pe care le consideră o schemă nesustenabilă, asemănătoare unui „Caritas” modern.

Invitată la Digi24 și chestionată despre modul în care ar aborda chestiunea pensiilor speciale ale magistraților, vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat următoarele:

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj – le-aş spune că-i înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. (…) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”.

Vicepremierul a subliniat că fiecare privilegiu acordat cuiva se traduce, inevitabil, printr-un dezechilibru sau o pierdere în altă parte a sistemului.

Oana Gheorghiu a menționat că această opinie reflectă strict punctul ei de vedere personal și că nu o mai exprimase până acum.

„Banii aceia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva şi poate că asta nu înţeleg oamenii că, atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii, cineva este lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa aceasta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis. Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să ia acei bani. În termenii aceştia aş discuta deschis cu magistraţii. Eu nu am acest rol. Este pur o părere personală pe care nu am mai spus-o, dar aşa văd eu lucrurile”, a afirmat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a spus că, după părerea ei, România va prospera atunci când Partidul Social Democrat va deveni cu adevărat un partid puternic și responsabil, nu doar prin vorbe, subliniind că este cel mai mare partid al țării, chiar dacă în prezent a pierdut o parte din electorat.

Ea și-a exprimat dorința ca partidul să recupereze votanții pierduți și să se reformeze, să fie condus de oameni cu viziune și dorința sinceră de a contribui la binele României.

„Poate că sună ciudat. Eu mi-am spus, adesea, că atunci când Partidul Social Democrat va fi un partid bun şi puternic în adevăratul sens al cuvântului, nu doar cu vorbe goale, României o să-i meargă mai bine. Este şi a fost cel mai mare partid al României, în momentul ăsta a pierdut o parte din electorat. Îi doresc cu toată fiinţa mea să recupereze de acolo electorat, de unde l-a pierdut, dar să se uite unde l-a pierdut, că acolo este electoratul şi să devină un partid mai bun pentru că ţara asta va merge mai bine atunci când partidul ăsta va fi mai bun, mai reformat, cu nişte oameni cu viziune şi cu dorinţă sinceră de a face România bine”, a continuat Oana Gheorghiu.

În aceeași emisiune, vicepremierul a menționat că presupune că Sorin Grindeanu, liderul PSD și unul dintre cei care s-au opus numirii ei în Guvern, nu are nimic personal împotriva sa.

Gheorghiu consideră că Grindeanu a folosit ocazia numirii ei în Guvern pentru a-și trimite mesaje critice și pentru a-și câștiga avantaje politice.