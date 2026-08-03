Oana Gheorghiu, ținta unui atac cibernetic. Vicepremierul spune că aproape 3.500 de conturi false i-au atacat pagina de Facebook

Oana Gheorghiu, vicepremier interimar, a anunțat că pagina sa de Facebook ar fi fost ținta unui atac cibernetic realizat printr-o rețea de aproape 3.500 de conturi false. Potrivit acesteia, atacul ar fi avut loc la sfârșitul săptămânii trecute și ar fi urmărit blocarea distribuției postărilor sale și afectarea imaginii sale în mediul online.

Vicepremierul susține că acțiunea a fost una organizată și coordonată, desfășurată pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă. Scopul principal ar fi fost limitarea accesului publicului la mesajele sale recente și reducerea vizibilității acestora în spațiul digital.

Potrivit vicepremierului, presupusul atac cibernetic ar fi fost realizat prin intermediul unei rețele de aproximativ 3.500 de conturi false care au vizat pagina sa de Facebook.

Oana Gheorghiu afirmă că această acțiune a avut ca obiectiv afectarea distribuției mesajelor sale publice și diminuarea credibilității sale în mediul digital.

Ea susține că atacul ar fi avut loc după o serie de declarații făcute în ultima perioadă, prin care a atras atenția asupra problemelor din companiile de stat și a cerut reforme, transparență și eliminarea privilegiilor.

„Profilul meu de Facebook a fost atacat de o rețea de 3.500 conturi false. Este vorba despre o acțiune coordonată, care avut loc în zilele de vineri și sâmbătă, al cărei scop este limitarea distribuției mesajelor mele publice și afectarea credibilității în spațiul digital”, a scris acesta pe Facebook.

Oana Gheorghiu consideră că atacul ar fi o reacție la pozițiile exprimate public în legătură cu situația companiilor de stat. Aceasta a afirmat că a prezentat problemele existente în aceste companii și a susținut necesitatea unor schimbări privind reforma, transparența, eliminarea privilegiilor și a sinecurilor.

Vicepremierul susține că persoanele care ar fi organizat atacul încearcă să împiedice transmiterea mesajelor sale publice și să îi afecteze imaginea online.

Oana Gheorghiu a precizat că nu intenționează să ignore situația și că a sesizat deja reprezentanții companiei Meta pentru eliminarea conturilor false implicate în atac.

„Pentru că am arătat găurile negre din companiile de stat, pentru că am vorbit deschis reformă, transparență și eliminarea privilegiilor și sinecurilor, se folosesc, în disperarea lor, de orice metodă posibilă pentru a ne opri. Nu doar că nu mă intimidează astfel de atacuri, ba chiar mă ambiționează să lupt și mai tare împotriva dezinformărilor și a manipulării. Am informat deja reprezentanții companiei Meta despre acest atac și voi folosi toate instrumentele disponibile pentru eliminarea acestor conturi de pe fața Internetului”, a mai scris vicepremierul.

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Omul de afaceri Sebastian Ghiță a reacționat pe Facebook după afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind presupusul atac online asupra paginii sale. Acesta a criticat declarațiile oficialului și a lansat acuzații la adresa unor conturi asociate unor persoane și formațiuni politice.

Sebastian Ghiță a susținut că mai multe conturi de propagandă ale unor reprezentanți ai USR și ale unor persoane publice ar fi susținute în mare parte de mesaje provenite de la conturi false. Acesta a enumerat mai multe nume, printre care Oana Gheorghiu, Cristian Chirilă, Dragoș Damian Caramitru, Radu Miruță, Dăruță, Oana Țoiu, Buzăianu și Ilie Bolojan.

„Duamna Swartzy Gheorghiu se plânge că o atacă boții şi tiriboții. Toate conturile de PROPAGANDĂ deșănțată ale USR, Gheorghiu, Chirilă, Caramitru, Miruță, Dăruță, Țoiu, Buzăianu, Bolojan etc… sunt 95% susținute cu mesaje scrise de conturi false !!! Așa prefăcătorie și inșelătorie publică am mai văzut doar când au furat banii oamenilor pentru a face spitale … și au făcut niște clădiri cu doar 10% din bani !!! Hai cu roboții la mine pe pagină să scrie… „Ghiță hai acasă !””, a scris acesta pe Facebook.

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