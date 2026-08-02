Conținutul generat cu inteligență artificială trebuie etichetat în UE. Noi reguli au intrat în vigoare din 2 august

Uniunea Europeană introduce noi obligații pentru companiile care dezvoltă sau folosesc sisteme de inteligență artificială. Începând cu 2 august, furnizorii și utilizatorii de conținut generat cu ajutorul AI trebuie să informeze în mod clar publicul atunci când imaginile, videoclipurile, textele sau materialele audio au fost create ori modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Noile măsuri fac parte din implementarea etapizată a Regulamentului european privind inteligența artificială (AI Act) și au ca obiectiv creșterea transparenței în mediul online, în special în contextul răspândirii accelerate a conținutului fals generat de AI.

Începând de duminică, platformele și companiile care utilizează sisteme de inteligență artificială au obligația de a informa utilizatorii atunci când aceștia interacționează cu un sistem AI sau atunci când vizualizează conținut generat artificial.

Astfel, imaginile, videoclipurile, fișierele audio și textele create cu ajutorul inteligenței artificiale vor trebui să fie însoțite de etichete clare care să indice acest lucru.

Pentru respectarea noilor reguli, firmele vor putea utiliza filigrane digitale, marcaje speciale și alte tehnologii care permit identificarea rapidă a conținutului generat de AI.

Companiile care nu respectă obligațiile de transparență riscă sancțiuni financiare importante.

Noile reguli europene prevăd că persoanele trebuie informate atunci când sunt expuse la:

instrumente de recunoaștere a emoțiilor;

sisteme de clasificare biometrică;

deepfake-uri;

texte privind subiecte de interes public generate de inteligența artificială fără verificare umană sau control editorial.

Scopul acestor măsuri este ca utilizatorii să poată distinge mai ușor între conținutul autentic și cel creat sau modificat artificial.

Oficialii europeni atrag atenția că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale generative a schimbat radical modul în care poate fi produs și distribuit conținutul online.

„IA generativă permite crearea dezinformării la o scară fără precedent, adaptarea acesteia la anumite audiențe și diseminarea acesteia cu o viteză remarcabilă”, a declarat un oficial al Uniunii Europene.

Acesta a explicat că noile obligații urmăresc să protejeze încrederea publicului în informațiile disponibile pe internet.

„ne face din ce în ce mai dificilă tuturor să distingem ce este real de ce este sintetic”, a declarat oficialul, iar normele urmăresc să „păstreze capacitatea cetățenilor de a avea încredere în ceea ce văd, aud și citesc”.

O atenție specială este acordată fenomenului deepfake, respectiv conținutului audio, video, foto sau text care pare autentic, dar este creat ori modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Reglementările se aplică în principal utilizării profesionale a inteligenței artificiale.

Persoanele care folosesc AI exclusiv în scop personal nu intră sub incidența acestor obligații.

De asemenea, sistemele existente beneficiază de o perioadă de tranziție, având termen până la 2 decembrie 2026 pentru a se conforma noilor cerințe.

Regulamentul prevede și excepții pentru conținutul cu caracter artistic, creativ, satiric sau ficțional.

Mai multe platforme online au implementat deja mecanisme de identificare a conținutului generat cu inteligență artificială.

TikTok solicită de mai mult timp creatorilor să eticheteze materialele realizate cu AI și susține că miliarde de materiale au fost deja marcate prin sistemele sale automate de detectare.

Meta utilizează eticheta „AI Info” pentru postările publicate pe Facebook și Instagram care folosesc inteligență artificială.

La rândul său, Google a aderat la codul de conduită al Uniunii Europene privind transparența în domeniul AI și colaborează cu companii precum Nvidia, OpenAI și Apple pentru dezvoltarea unor standarde comune de etichetare digitală.

Cu toate acestea, reprezentanții industriei avertizează că aplicarea regulilor ar putea deveni dificilă.

„Am auzit că va fi foarte, foarte dificil de implementat. Dar cred că auzim adesea asta în legătură cu cerințele de conformitate. Și totuși, lumea se schimbă și noi ne dăm seama de aceste lucruri”, a spus Ashley Casovan de la Asociația Internațională a Profesioniștilor în Domeniul Confidențialității.

La rândul său, Karen Massin, reprezentant Google, avertizează asupra „complexității reglementărilor”, care, în opinia sa, „riscă să-i deruteze pe oamenii pe care aceste reguli sunt menite să-i ajute”.