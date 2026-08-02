Victor Ponta susține că România era pregătită pentru aderarea la zona euro în 2015. Critici la adresa actualei conduceri

Fostul premier Victor Ponta afirmă că România îndeplinea în anul 2015 aproape toate criteriile economice necesare pentru adoptarea monedei euro și că exista deja o foaie de parcurs convenită împreună cu Banca Națională a României. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta susține că schimbările politice din anii următori au îndepărtat țara de acest obiectiv și critică actualele declarații privind aderarea la zona euro.

Declarațiile vin după ce, în ultimele zile, președintele Nicușor Dan a vorbit despre existența unui acord politic pentru adoptarea monedei euro și despre necesitatea elaborării unei foi de parcurs în acest sens.

În mesajul său, fostul premier afirmă că România se afla într-o poziție favorabilă în urmă cu un deceniu și că aderarea la zona euro ar fi fost posibilă dacă țara ar fi intrat în mecanismul ERM II.

„România îndeplinea, în 2015, toate criteriile nominale pentru aderarea la Zona Euro, cu mult înaintea Croației și Bulgariei. Împreună cu BNR aveam aprobată „foaia de parcurs”. Dar atunci Iohannis și gruparea #Rezist au decis că nu pot lăsa România să meargă pe calea cea bună și au adus „Guvernul lor”.

A urmat apoi reacția lui Dragnea, apoi guvernele PNL–USR, iar România a ajuns „bolnavul” Europei. Astăzi am ajuns să ne bucurăm când agențiile de rating ne mai lasă câteva luni până să ne trimită în categoria „junk””, a scris Victor Ponta.

Fostul premier susține că obiectivul aderării la moneda unică europeană nu poate fi atins prin acorduri politice, ci doar prin respectarea criteriilor economice stabilite prin Tratatul de la Maastricht.

„Nu cred deloc în optimismul naiv al președintelui Nicușor Dan, care vorbește despre un „acord politic de aderare la euro”, și cred că nimeni nu i-a explicat serios ce înseamnă criteriile nominale. La fel cum elucubrațiile lui Caramitru par să aibă mai degrabă legătură cu ADHD-ul din mediul online sau cu o cantitate excesivă de „iarbă” fumată. Criteriile nominale pentru aderarea la Zona Euro sunt prevăzute clar în Tratatul de la Maastricht și nu pot fi schimbate pentru România”, afirmă acesta.

În postare, Victor Ponta prezintă o comparație între indicatorii economici din 2015 și cei din prezent, susținând că în urmă cu zece ani România îndeplinea patru dintre cele cinci criterii economice necesare pentru aderarea la zona euro.

„În 2015, România îndeplinea patru dintre cele cinci criterii nominale:

Deficit bugetar: aproximativ 0,8% din PIB, mult sub limita de 3%.

Datorie publică: aproximativ 37–38% din PIB, confortabil sub plafonul de 60%.

Inflație: foarte scăzută (chiar negativă spre finalul anului), ceea ce a permis îndeplinirea criteriului privind stabilitatea prețurilor în evaluarea BCE din 2016.

Dobânzi pe termen lung: în jur de 3,6%, sub valoarea de referință.

ERM II: România nu participa la mecanismul cursului de schimb și, prin urmare, acesta era singurul criteriu pentru care erau necesari 2 ani.

Practic, în 2015 România îndeplinea patru din cele cinci criterii economice de la Maastricht, iar dacă ar fi intrat în ERM II și ar fi rămas acolo timp de doi ani, ar fi fost in Zona euro in 2017”, susține fostul premier.

Victor Ponta afirmă că situația economică actuală este diferită și consideră că România nu mai respectă criteriile de convergență necesare pentru adoptarea monedei euro.

„În schimb, în 2025 România nu mai îndeplinește niciunul dintre criteriile economice de convergență. Indiferent ce vor spune Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau susținătorii lor, aceste criterii nu pot fi îndeplinite prin declarații politice, ci doar prin rezultate economice concrete. Asta înseamnă statistică, matematică și logică economică. Restul este o discuție fără fundament.”

În încheiere, fostul premier susține că prioritatea ar trebui să fie formarea unui guvern stabil și implementarea unei strategii economice pe termen lung.