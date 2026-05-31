Victor Ponta, despre revenirea lui Bolojan ca premier: Cu siguranță nu! Despre Radu Miruță: Aruncă milioane ca să dea satisfacție unor firme din Europa

Victor Ponta susține că votul masiv acordat moțiunii de cenzură reprezintă principalul argument împotriva unei eventuale desemnări a lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Fostul premier acuză actuala formulă guvernamentală de eșec economic și critică mai mulți miniștri pentru deciziile adoptate în domenii-cheie. Totodată, Victor Ponta a comentat și incidentul cu drona de la Galați, precum și investițiile din sectorul apărării.

Victor Ponta consideră că rezultatul moțiunii de cenzură a transmis un mesaj politic clar și că Ilie Bolojan nu mai poate reveni în fruntea Guvernului după căderea Executivului. Fostul premier susține că România s-a confruntat cu o deteriorare a indicatorilor economici și îl acuză pe liderul liberal că a acceptat influența miniștrilor USR asupra deciziilor majore ale Cabinetului. Declarațiile au fost făcute în direct la România TV, în contextul negocierilor privind formarea unui nou Executiv.

În opinia sa, prăbușirea Guvernului a fost inevitabilă, pe fondul nemulțumirilor generate de evoluția economiei și de nivelul ridicat al inflației. Ponta a criticat și modul în care au fost utilizate fondurile destinate apărării prin programul SAFE.

„Cu siguranță nu, votul de la moțiunea de cenzură a fost covârșitor: 280 de voturi. Nu e vorba că nu are voturi în Parlament. România a mers într-o direcție proastă, că economia s-a distrus, că inflația arată rău, totul arăt mai rău ca înainte. Acesta este principalul meu reproș pentru Bolojan, că s-a lăsat ostatic al USR-iștilor. Și-au îndeplinit sarcinile, ordinele, au semnat contractele pe SAFE. Aveam nevoie de banii din SAFE să ne luam sisteme antirachetă. USR-iștii au semnat să luăm transportoare, tancuri, de parcă ne pregăteam pentru Al Doilea Război Mondial. Avem nevoie de digitalizare. Ministrul Economiei a venit să distrugă firmele românești. Despre asta este vorba: guvernul era împotriva României. Sper să nu mai stăm cu această formulă greșită și sper ca președintele să numească un om competent, patriot ca prim-ministru, care să-și facă o echipă de oameni competenți, care să aibă suflet românesc”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta a abordat și blocajul politic prelungit, afirmând că întârzierea desemnării unui nou premier reprezintă una dintre cele mai grave probleme ale momentului. Fostul șef al Executivului a comparat situația actuală cu perioada din 2012, când, după adoptarea unei moțiuni de cenzură, procesul de formare a Guvernului s-a desfășurat rapid.

În același context, acesta a comentat incidentul cu drona care a căzut în județul Galați și a susținut că evenimentul a evidențiat vulnerabilități importante în sistemul de apărare. Ponta a acuzat actuala conducere a Ministerului Apărării că a orientat greșit fondurile disponibile prin programul SAFE.

„A trecut o lună de când nu avem guvern și vreau să vă amintesc: în 2012, când am trecut prin moțiunea de cenzură, vineri seară, Băsescu mi-a dat mandatul. Avem o lună de când nu știm cine va fi prim-ministru – asta este cea mai proastă veste. Incidentul cu drona ne-a arătat încă o dată că suntem total nepregătiți. Toți cei care au cheltuit banii Armatei nu i-au cheltuit pe ce trebuie. Mai grav, în aceste zile, profitând de ce s-a întâmplat la Galați, ministrul USR al Apărării a făcut cea mai mare gafă: 10 miliarde din programul SAFE, în loc să fie folosiți pentru sisteme antirachetă, sunt risipiți și direcționați greșit. Cumpărăm lucruri care se foloseau în anii ’90. Aveam nevoie de banii de la SAFE să ne luăm rachete, dar au cumpărat ce nu avem nevoie. Gândiți-vă ce am fi putut face cu cele 10 miliarde. Haideți să stabilim: nu o să-mi dea mie Nicușor Dan să formez guvern. Eu am spus altceva , că președintele țării trebuie să desemneze primul-ministru. De asta am spus că, dacă mă nominalizează pe mine, fac guvern, și dacă îl nominalizează pe Tomac, nu stă președintele să facă majoritatea. Patru săptămâni e mult prea mult de când așteptăm să se facă guvern”, a mai declarat Victor Ponta.

Victor Ponta afirmă că viitorul prim-ministru trebuie să construiască o echipă formată din persoane competente și orientate către interesele României. Fostul premier a lansat critici dure la adresa unor miniștri aflați în funcție, pe care îi acuză că au luat decizii contrare intereselor naționale.

În declarațiile sale, Ponta i-a nominalizat pe mai mulți membri ai Guvernului și a susținut că actuala echipă guvernamentală nu mai are capacitatea de a răspunde provocărilor cu care se confruntă România.