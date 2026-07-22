Traian Băsescu acuză o criză politică fără precedent. Fostul președinte spune că liderii: Își trădează țara. Suntem într-un moment de criză majoră

Traian Băsescu a criticat miercuri modul în care actuala clasă politică gestionează blocajul privind legea salarizării și negocierile pentru formarea Guvernului. Fostul președinte susține că România traversează o „criză majoră”, iar soluțiile căutate în afara Constituției pot pune în pericol funcționarea statului. Declarațiile sale au vizat atât liderii PSD și PNL, cât și pozițiile exprimate de președintele Nicușor Dan în legătură cu desemnarea unui nou premier.

Traian Băsescu consideră că dificultățile legate de legea salarizării și modul în care sunt gestionate negocierile politice demonstrează lipsa de competență a liderilor aflați la conducerea statului. În opinia fostului președinte, deciziile sunt influențate de interese politice și de grup, nu de interesul public și de respectarea Constituției.

„Din păcate, nivelul la care sunt liderii politici ai momentului îi face să orbecăie în decizii, îi face să creadă că ce le este bine lor și clientelei lor este bine și pentru țară”, a declarat, miercuri, Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a explicat la B1 TV că a ales să intervină public deoarece apreciază că România se confruntă cu o situație excepțional de gravă, în care instituțiile riscă să fie afectate de decizii adoptate în afara cadrului constituțional.

„După părerea mea, suntem într-un moment de criză majoră. (…) Eu cred că suntem într-un moment de alertă maximă în care oamenii ăștia, politicienii, căutând soluții în afara Constituției, riscă să prăbușească statul. Riscă să facă din România un stat fără reguli”, a spus fostul șef al statului.

În același context, Traian Băsescu a criticat atât PSD, cât și PNL, susținând că cele două formațiuni sunt preocupate de calcule politice și de orgolii, într-un moment în care ar trebui să caute soluții pentru depășirea crizei.

„Și unii, și alții, mă refer aici PSD și Partidul Breloc PNL, tratează lucrurile prin prisma unor ambiții personale. Ori dacă nu reușești să-ți lași ambițiile personale deoparte într-un moment de criză majoră cum este România acum, cu multe crize simultane suprapuse, dacă nu lași orgoliile personale și de partid deoparte ca să găsești o soluție, n-ai ce căuta în viața politică. Pentru că nu mai ești un politician care servește țara, ești un politician care își… Nu vreau să folosesc un cuvânt greu, dar aproape că-și trădează țara. Pentru niște interese mărunte, orgolii”, a afirmat Băsescu.

Traian Băsescu a comentat și scenariul organizării unor alegeri anticipate, explicând că șeful statului nu este obligat de Constituție să dizolve Parlamentul nici după două tentative eșuate de învestire a unui Guvern. În opinia sa, declanșarea anticipatelor reprezintă o opțiune aflată exclusiv la dispoziția președintelui și are rolul de a determina Parlamentul să voteze responsabil.

Fostul președinte a arătat că Nicușor Dan poate face și o a treia sau chiar o a patra nominalizare pentru funcția de premier, fără ca acest lucru să contravină prevederilor constituționale.

Întrebat despre afirmația președintelui, potrivit căreia discuțiile privind alegerile anticipate reprezintă un semn de imaturitate, Băsescu a răspuns ironic, afirmând că, dacă aceasta este concluzia șefului statului, atunci se declară și el „imatur”.

În continuare, fostul șef al statului a criticat solicitarea adresată partidelor de a garanta dinainte existența unei majorități parlamentare pentru candidatul propus la funcția de premier. El a apreciat că o astfel de condiție nu există în Constituție și nu poate fi impusă.

Băsescu a explicat că numărul de voturi poate fi cunoscut doar în momentul exprimării votului în Parlament și a amintit că, de-a lungul timpului, mai mulți candidați la funcția de premier au fost considerați favoriți înaintea votului, fără ca rezultatul să fie garantat.

În acest context, fostul președinte a calificat drept „ridicolă” solicitarea ca șefului statului să i se garanteze dinainte cele 236 de voturi necesare învestirii Guvernului și a susținut că o asemenea cerință îl plasează pe președinte în afara cadrului constituțional.

În analiza sa privind actuala criză politică, Traian Băsescu a afirmat că, potrivit Constituției, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, iar acesta are la dispoziție zece zile pentru a obține susținerea necesară în Parlament.

Fostul șef al statului a precizat că nu dorește revenirea PSD la guvernare în actualul context, însă a adăugat că nici PNL nu ar acționa diferit dacă s-ar afla în aceeași situație. El a remarcat că liberalii critică acum PSD, deși ani la rând au colaborat cu social-democrații.

Totodată, Băsescu a ironizat schimbarea de atitudine a unor lideri liberali.

„Nu poți peste noapte să te transformi din breloc în leu”, a afirmat fostul președinte.

Acesta nu a exclus complet o eventuală guvernare alături de AUR într-un viitor context politic, însă a apreciat că, în prezent, soluția potrivită ar fi refacerea coaliției care a existat anterior.

În același registru, Traian Băsescu a făcut referire la situația din Nicaragua, unde președintele a anunțat renunțarea la organizarea alegerilor, folosind exemplul pentru a transmite un mesaj privind respectarea strictă a Constituției în România.

„Nu știu dacă ați văzut în Nicaragua, președintele a anunțat că nu mai face alegeri. Să-i spunem domnului Nicușor: omule, ai niște prevederi constituționale. La nevoie facem și alegeri, dar ducem Constituția înainte”.

Traian Băsescu a comentat și solicitarea formulată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind desecretizarea discuțiilor purtate la Palatul Cotroceni în timpul consultărilor pentru formarea Guvernului. Fostul președinte a susținut că aceste înregistrări reprezintă un mecanism instituțional de protecție a șefului statului.

„Grindeanu trebuie să înțeleagă și mecanismele statului”, a răspuns Băsescu.

Fostul președinte a explicat că toate consultările sunt înregistrate pentru a exista o probă fidelă a discuțiilor purtate, în situația în care participanții prezintă ulterior publicului o versiune diferită de cea reală.

„Unul din mecanismele statului este consultarea președintelui cu partidele politice când e vorba de formarea unui guvern sau în alte situații”, a adăugat el.

Detaliind rolul acestor înregistrări, Traian Băsescu a declarat:

„Toate discuțiile sunt înregistrate, dintr-un motiv simplu. Pentru ca cei care au fost la consultări cu președintele, la ieșire să nu spună ce le dă prin cap, ci să spună exact ce au spus în interior. Atunci când președintele constată că ei mint, că dezinformează despre pozițiile pe care le-a avut președintele sau pozițiile pe care le-au avut ei, președintele nu poate face nimic altceva pentru a se apăra decât să scoată înregistrarea. Să spună domnul de la PSD minte sau domnul de la PNL minte”, a fost explicația fostului președinte.

Băsescu a precizat că aceste înregistrări constituie un „sistem de protecție pentru președinte”, iar utilizarea lor rămâne exclusiv la aprecierea șefului statului.

Fostul președinte a oferit și un exemplu din perioada mandatului său, amintind că a făcut publice înregistrări după declarațiile fostului premier Victor Ponta privind relația Guvernului cu instituțiile europene.

„Am utilizat această protecție când Victor Ponta, după ce era total în afară a problemelor guvernării în relația cu Uniunea Europeană, legat de celebrul Medium Term Objective, MTO, care era un soi de PNRR de acum, și el nu știa despre ce e vorba, deși era premier, când s-a apucat să spună minciuni la ieșire, am dat drumul la înregistrare în spațiu public”.

În încheierea acestui subiect, Traian Băsescu a susținut că liderul PSD nu poate impune publicarea acestor înregistrări.