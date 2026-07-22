Strategia surprinzătoare prin care Dubai încearcă să aducă mai mulți turiști: ce primesc locuitorii emiratului

Rezidenții din Dubai vor putea primi reduceri și beneficii în valoare de până la aproximativ 700 de euro dacă își invită prietenii sau membrii familiei să viziteze emiratul. Programul a fost anunțat miercuri de biroul de presă al Dubaiului, în contextul în care industria turistică locală încearcă să reducă efectele provocărilor apărute în urma tensiunilor militare din regiune, potrivit celo relatate de AFP.

Inițiativa poartă numele „A Dubai Invite” și este lansată de Ministerul Economiei și Turismului din Dubai pentru a încuraja locuitorii să promoveze destinația în rândul apropiaților.

„Ministerul Economiei și Turismului din Dubai a lansat A Dubai Invite (O invitație la Dubai) pentru a-i încuraja pe locuitori să devină ambasadori ai orașului, găzduindu-i cei dragi până la sfârșitul lunii octombrie”, se arată într-un comunicat de presă publicat pe rețeaua X.

Programul este destinat rezidenților care aduc noi vizitatori în emirat în perioada 20 iulie – 31 octombrie. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului din Dubai, participanții pot primi beneficii de peste 3.000 de dirhami, echivalentul a aproximativ 716 euro, sub forma unor reduceri pentru cazare la hoteluri sau vouchere utilizabile la restaurante, parcuri de distracții și alte obiective turistice.

Locuitorii Dubaiului trebuie să își înregistreze oaspeții pe o platformă special creată pentru acest program pentru a putea beneficia de ofertele disponibile. Inițiativa urmărește să crească numărul vizitatorilor într-o perioadă în care sezonul estival reprezintă, în mod tradițional, o perioadă mai slabă pentru turismul din Emiratele Arabe Unite.

Vara este considerată un interval dificil pentru industria turistică din această țară, în special din cauza temperaturilor ridicate care pot ajunge până la 50 de grade Celsius. În aceste condiții, autoritățile încearcă să mențină interesul pentru destinație și să susțină activitatea operatorilor din domeniu.

Dubai atrage anual aproximativ 19,5 milioane de vizitatori și este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din regiune. De-a lungul timpului, emiratul a devenit asociat cu turismul de lux și cu prezența unor vizitatori internaționali, inclusiv numeroase personalități publice.

Imaginea de stabilitate a statelor din Golf a fost influențată de conflictul dintre Iran și Statele Unite, început după atacurile israeliano-americane asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie. Emiratele Arabe Unite, aliate ale Statelor Unite, au fost vizate în contextul acestor tensiuni regionale.

La începutul conflictului, într-o perioadă de vârf pentru activitatea turistică, Emiratele Arabe Unite au fost afectate de atacuri cu rachete și drone iraniene care au vizat zona hotelieră, inclusiv obiective cunoscute precum insula artificială The Palm și complexul Burj Al Arab. Aceste incidente au determinat plecarea unor turiști.

Deși Emiratele Arabe Unite nu au fost afectate de reluarea recentă a ostilităților din 7 iulie, iar după armistițiul din aprilie au revenit o parte dintre vizitatori, surse din industria turismului au declarat pentru AFP că baza de clienți a hotelurilor rămâne formată în principal din turiști locali.

Autoritățile locale au adoptat și măsuri financiare pentru susținerea companiilor din turism afectate de scăderea activității. În luna mai, Guvernul din Dubai a alocat 400 de milioane de dolari, aproximativ 350 de milioane de euro, pentru sprijinirea firmelor din acest sector.

Această măsură a venit după un prim pachet de ajutor anunțat la sfârșitul lunii martie, în valoare de peste 270 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 236 de milioane de euro. Fondurile au fost destinate reducerii impactului generat de evoluțiile regionale asupra activităților turistice.