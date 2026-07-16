Bloomberg: Miliardarii ruși își mută averile în străinătate, temându-se de confiscări

Tot mai mulți miliardari ruși își mută averile în afara țării, pe fondul confiscărilor de active, al incertitudinilor economice și al presiunilor exercitate de autorități. Capitalul este redirecționat către criptomonede, aur și investiții imobiliare din Orientul Mijlociu și alte piețe externe.

Unii dintre cei mai bogați oameni din Rusia, inclusiv apropiați ai președintelui Vladimir Putin, au transferat în ultimul an active în valoare de miliarde de dolari în afara țării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de evoluția economiei și de adâncirea deficitului bugetar.

Potrivit a șase oameni de afaceri ruși înstăriți și altor persoane familiarizate cu modul de gândire al miliardarilor din țară, confiscările unor active importante au amplificat temerile în rândul elitei economice că statul le-ar putea prelua averile sau că și-ar putea pierde o parte semnificativă a patrimoniului.

Mai mulți miliardari și-au mutat recent activele din Rusia, pe fondul preocupărilor legate de stabilitatea sectorului bancar. Informațiile sunt susținute de mărturiile unor surse și de documente analizate de Bloomberg, inclusiv acte corporative și tranzacții imobiliare.

În ultimul an, tot mai mulți dintre cei mai bogați ruși și-au relocat portofoliile de investiții, iar tendința s-a accelerat în ultimele luni. Capitalul este direcționat către criptomonede, aur, proprietăți în străinătate și fonduri private de investiții, în special în statele din Golf, potrivit surselor care au solicitat anonimatul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Timp de decenii, miliardarii ruși au fost bine primiți în Occident, unde și-au consolidat reputația prin tranzacții de afaceri de amploare, achiziții de proprietăți de lux și evenimente mondene. Situația s-a schimbat radical după ce Putin a ordonat invadarea Ucrainei, în februarie 2022, deteriorând semnificativ relațiile Rusiei cu Statele Unite ale Americii și Europa. Sancțiunile internaționale i-au obligat pe mulți oligarhi să își repatrieze activele și să își reînregistreze companiile în Rusia, în timp ce o parte dintre averile lor din străinătate au fost înghețate.

În Rusia, însă, cei mai bogați oameni ai țării s-au confruntat cu noi riscuri. Din 2024, autoritățile au intensificat confiscările unor active importante, vizând inclusiv oligarhi care au încercat să își păstreze legăturile cu Occidentul, fie prin dubla cetățenie, fie prin funcțiile publice deținute în trecut. Totodată, încetinirea economiei ruse începând din 2025 le-a diminuat profiturile și le-a redus posibilitățile de a-și conserva sau extinde averile în țară.

Deși amploarea ieșirilor neoficiale de capital este dificil de estimat cu exactitate, surse citate de Bloomberg susțin că, până în prezent, în acest an au fost transferate din Rusia zeci de miliarde de dolari peste nivelul indicat de statisticile oficiale, în creștere față de anul trecut. Potrivit acestora, temerile privind eventuale confiscări și perspectivele economice tot mai incerte au contribuit la accelerarea ieșirilor de capital.

În același timp, mulți oameni de afaceri ruși au continuat să caute oportunități de investiții în afara țării, în pofida dificultăților generate de război și de sancțiunile internaționale. Banca Centrală a Rusiei a estimat că aproximativ 250 de miliarde de dolari au părăsit țara în primul an al conflictului.

Pe fondul cheltuielilor militare în continuă creștere, Putin încearcă să identifice noi surse de venit pentru buget. Strategia sa urmărește protejarea finanțării apărării prin reducerea cheltuielilor în alte domenii. În condițiile în care o mare parte a populației se confruntă cu dificultăți economice, averile miliardarilor au continuat să crească anul trecut, ceea ce a amplificat presiunile asupra acestora de a contribui mai mult la susținerea efortului financiar al statului.

Un om de afaceri a declarat că își transferă fondurile în state precum Cipru și Emiratele Arabe Unite, invocând temerile legate de presiunile exercitate de autoritățile ruse asupra oligarhilor. Alți doi investitori au afirmat că își direcționează capitalul către Emiratele Arabe Unite, Turcia și Arabia Saudită, în timp ce un al patrulea a precizat că preferă investițiile în Africa.

Procurorii ruși au reușit, anul trecut, să readucă în proprietatea statului active evaluate la peste 4.000 de miliarde de ruble (aproximativ 51,5 miliarde de dolari). Printre oamenii de afaceri care și-au pierdut activele în favoarea statului se numără Vadim Moshkovich, fondatorul Ros Agro Plc, unul dintre cele mai mari holdinguri agricole din Rusia, Konstantin Strukov, care controla una dintre cele mai importante exploatări de aur din țară, și Dmitry Kamenshchik, care a rămas fără aeroportul Domodedovo, unul dintre cele mai aglomerate din Rusia.

Potrivit surselor citate, o parte din capitalul retras de oligarhii ruși a fost direcționat către piețele imobiliare din Dubai, Turcia și Monaco, considerate destinații atractive pentru investiții și protejarea averilor.

În același timp, îngrijorările privind stabilitatea sistemului bancar din Rusia s-au intensificat începând din vara anului trecut. Mai mulți oficiali din sectorul bancar și-au exprimat preocuparea cu privire la nivelul ridicat al datoriilor din bilanțurile instituțiilor de credit, alimentând temerile investitorilor privind soliditatea sistemului financiar.