Warren Buffett vrea să își doneze aproape întreaga avere până în 2034. Celebrul investitor deține acțiuni de aproape 150 de miliarde de dolari
SURSA FOTO: Bill & Melinda Gates Foundation
Warren Buffett a anunțat că intenționează să își doneze aproape întreaga avere în următorii opt ani. Investitorul american, care va împlini 96 de ani luna viitoare, spune că își propune să renunțe la toate acțiunile pe care le mai deține la Berkshire Hathaway până la sfârșitul anului 2034.
avere spune că va renunța la toate acțiunile Berkshire Hathaway în următorii opt ani
Într-un comunicat publicat marți, Warren Buffett a anunțat că obiectivul său este să își doneze toate acțiunile Berkshire Hathaway până în jurul anului 2034.
Potrivit acestuia, în prezent deține acțiuni Berkshire Hathaway în valoare de aproape 150 de miliarde de dolari, peste 99% din averea sa fiind reprezentată de participația la companie.
Investitorul a precizat că noua donație include acțiuni în valoare de aproximativ 6 miliarde de dolari, care vor fi direcționate către patru fundații ale familiei sale, transmite Business Insider.
Patru fundații ale familiei Buffett vor primi noua donație de miliarde de dolari
Cea mai mare parte a donației, echivalentul a nouă milioane de acțiuni din clasa B, va reveni Fundației Susan Thompson Buffett.
Alte câte un milion de acțiuni vor fi donate Fundației Sherwood, Fundației Howard G. Buffett și Fundației NoVo.
Buffett a explicat că dorește ca finanțările acordate anual celor trei fundații administrate de copiii săi să crească în fiecare an, iar donațiile către Fundația Susan Thompson Buffett să avanseze într-un ritm și mai rapid.
Pentru prima dată în aproape 20 de ani, Fundația Gates nu se află printre beneficiarii donației
Noua donație marchează o schimbare importantă față de anii precedenți.
Pentru prima dată în aproape două decenii, Fundația Gates nu figurează printre beneficiarii donațiilor lui Warren Buffett. Potrivit publicației The Wall Street Journal, decizia vine în contextul unei analize privind legăturile fundației cu Jeffrey Epstein.
Anul trecut, Buffett donase aproximativ 12,4 milioane de acțiuni din clasa B, dintre care cea mai mare parte a fost direcționată către Bill & Melinda Gates Foundation Trust.
Warren Buffett dorește ca averea sa să fie distribuită în scopuri caritabile până la finalul anului 2034
Investitorul a declarat că speră ca cei trei copii ai săi, Susan, Howard și Peter, să finalizeze distribuirea întregii sale averi către cauze caritabile până la 31 decembrie 2034.
În același timp, Buffett a subliniat că durata vieții nu poate fi anticipată și a precizat că, indiferent de circumstanțe, toate acțiunile pe care le mai deține vor ajunge la cele patru fundații până la acel termen.
Miliardarul a donat deja mai mult de jumătate din averea sa și s-a retras din funcția de director general al Berkshire Hathaway
Warren Buffett donează constant o parte din avere încă din 2006 și afirmă că, până în prezent, a oferit în scopuri caritabile mai mult de jumătate din patrimoniul său.
În scrisoarea adresată investitorilor cu ocazia Zilei Recunoștinței de anul trecut, acesta anunța că va accelera ritmul donațiilor, explicând că își dorește ca cei trei copii ai săi, aflați acum la vârste de peste 60 de ani, să poată administra și distribui cea mai mare parte a averii sale în timpul vieții lor.
La sfârșitul anului trecut, Warren Buffett s-a retras din funcția de director general al Berkshire Hathaway, după 60 de ani la conducerea companiei, fiind succedat de Greg Abel.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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