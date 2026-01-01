Warren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, a predat oficial conducerea Berkshire Hathaway, compania pe care a transformat-o dintr-o fabrică de textile aflată în dificultate într-unul dintre cele mai puternice conglomerate financiare din lume. Schimbarea de ștafetă a avut loc după aproape 60 de ani, iar noul CEO este Greg Abel, fost vicepreședinte al grupului și lider al diviziei de utilități.

La 95 de ani, Buffett lasă în urmă o companie cu o capitalizare de aproximativ 1,1 trilioane de dolari, cu afaceri extinse în transport feroviar, energie, utilități și asigurări. Evoluția Berkshire sub conducerea sa este considerată una dintre cele mai spectaculoase din istoria capitalismului american.

Investitorii și piețele financiare privesc acum către Greg Abel, care va trebui să administreze un portofoliu impresionant: peste 350 de miliarde de dolari în numerar și titluri de stat pe termen scurt, alături de aproximativ 283 de miliarde de dolari investiți în acțiuni listate. În plus, Berkshire generează circa 900 de milioane de dolari pe săptămână din activitățile sale operaționale, sume a căror alocare va depinde de deciziile noului CEO.

„Preia una dintre cele mai privilegiate poziții din businessul american”, a declarat Christopher Davis, partener la Hudson Value Partners. „Buffett nu a fost doar un mare investitor, ci și un model de conduită corectă și echitabilă, ceea ce i-a oferit Berkshire o mare libertate.”

O parte importantă a pieței se întreabă dacă Abel va rămâne fidel strategiei tradiționale impuse de Buffett, axată pe investiții de valoare și pe evitarea pariurilor speculative, în special în zona tehnologiei. Această abordare a făcut ca Berkshire să stea departe, de-a lungul timpului, de numeroase achiziții spectaculoase din sectorul tech.

Greg Abel, cunoscut pentru discreția sa și pentru puținele apariții publice, a transmis anterior că filosofia de investiții a companiei nu va fi modificată. Berkshire va continua să caute afaceri solide, generatoare de fluxuri consistente de numerar, și să analizeze cu prudență perspectivele economice pe termen lung înainte de orice achiziție majoră.

Totuși, Abel a început deja să-și pună amprenta asupra structurii de conducere. Din 2026, Berkshire va avea un nou director financiar și primul consilier general din istoria companiei. De asemenea, CEO-ul NetJets a fost promovat președinte al unui grup ce reunește 32 de afaceri din retail și servicii, care au generat peste 40 de miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului 2025.

Un alt punct de interes pentru investitori este investiția de 4,3 miliarde de dolari realizată la finalul lui 2025 în Alphabet, compania-mamă a Google. Dacă Greg Abel a avut un rol direct în această decizie, ar putea fi un semnal că Berkshire este dispusă să își extindă expunerea către companii tehnologice cu ritm rapid de creștere.

Retragerea lui Warren Buffett marchează astfel finalul unei ere și începutul unei perioade de tranziție atent monitorizate, în care miza principală este echilibrul dintre continuitate și adaptare într-un context economic global tot mai volatil.