Companiile americane domină clasamentul, însă mari grupuri asiatice și europene se regăsesc, de asemenea, în top. Clasamentul celor mai profitabile companii din lume în 2025 evidențiază o concentrare puternică a câștigurilor în tehnologie, finanțe și energie.

Datele utilizate provin de pe financecharts.com. Clasamentul se bazează pe profitul net din ultimele 12 luni (TTM) la nivelul lunii noiembrie 2025 și include marjele de profit aferente.

Ca și în anii anteriori, companiile de tehnologie domină partea superioară a clasamentului, Alphabet obținând 124,3 miliarde de dolari, iar Apple și Microsoft urmând îndeaproape.

Aceste companii beneficiază de servicii digitale cu marje ridicate, platforme de publicitate și software enterprise, toate scalabile eficient. NVIDIA se remarcă printr-o marjă excepțională de 53,7%, reflectând cererea uriașă pentru cipuri AI, care continuă să transforme industria semiconductorilor.

Împreună, marile companii tech americane generează sute de miliarde de dolari anual, depășind profitabilitatea unor întregi sectoare din anumite țări.

Loc Companie Profit net TTM* Marja 1 Alphabet (Google) $124.3B 30.10% 2 Apple $112.0B 24.80% 3 Microsoft $104.9B 35.70% 4 NVIDIA $99.2B 53.70% 5 Saudi Aramco $95.6B 21.70% 6 Amazon.com $76.5B 9.80% 7 Berkshire Hathaway $67.5B 22.00% 8 Meta Platforms $58.5B 36.70% 9 JPMorgan Chase $56.7B 20.10% 10 Taiwan Semiconductor $50.5B 41.60% 11 ICBC China $49.9B 21.70% 12 China Construction Bank $46.4B 23.40% 13 Agricultural Bank of Ch.. $38.5B 18.80% 14 Bank of China $31.4B 16.30% 15 Exxon Mobil $30.0B 9.70% 16 HSBC Holdings $29.6B 14.70% 17 Toyota Motor $29.5B 9.60% 18 Tencent Holdings $29.3B 27.80% 19 Bank of America $28.3B 13.50% 20 Johnson & Johnson $25.1B 21.90% 21 China Life Insurance $24.0B 35.60% 22 Walmart $22.9B 3.00% 23 Comcast $22.6B 14.90% 24 PetroChina $22.3B 5.60% 25 AT&T $22.2B 10.70% 26 UniCredit SpA $21.3B 23.80% 27 Alibaba Group Holding $20.9B 11.30% 28 Samsung Electronics $20.6B 10.60% 29 China Merchants Bank $20.2B 28.30% 30 Allianz $20.1B 13.20% 31 Wells Fargo $20.0B 15.20% 32 Visa $19.9B 52.20% 33 Verizon Communications $19.8B 12.20% 34 Ping An Insurance $19.7B 14.60% 35 Holcim $19.1B 31.40% 36 BNP Paribas $19.1B 8.50% 37 Merck & Co $19.0B 25.70% 38 Broadcom $18.9B 19.00% 39 Eli Lilly and Co $18.4B 24.70% 40 UnitedHealth Group $17.6B 4.30% 41 Uber Technologies $16.6B 24.00% 42 Procter & Gamble $16.5B 18.20% 43 Novo Nordisk $16.0B 34.60% 44 Sanofi $15.9B 16.20% 45 Goldman Sachs Group $15.8B 11.10% 46 Banco Santander $15.7B 9.80% 47 Morgan Stanley $15.6B 12.10% 48 Shell $14.6B 5.20% 49 Home Depot $14.6B 9.00% 50 Deutsche Telekom $14.5B 8.10%

Profitul net TTM („Trailing Twelve Months Net Income”) este profitul total al unei companii (venituri minus toate cheltuielile) calculat pentru cele mai recente 12 luni consecutive.

JPMorgan Chase, Bank of America și Wells Fargo se regăsesc toate în top 50, contribuind cu zeci de miliarde de dolari profit. Cele patru mari bănci chineze — ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China și Bank of China — ocupă poziții înalte datorită dimensiunii și rețelelor interne extinse.

Grupuri europene precum HSBC, BNP Paribas și Santander confirmă faptul că serviciile financiare rămân printre cele mai profitabile industrii din lume.

Saudi Aramco rămâne cea mai profitabilă companie non-tech la nivel global, generând 95,6 miliarde de dolari din producția de energie, în ciuda volatilității pieței. Companii farma precum Merck, Eli Lilly și Novo Nordisk înregistrează marje ridicate, alimentate de terapii cu valoare mare și portofolii de medicamente de tip blockbuster.

În contrast, retaileri precum Walmart și Home Depot au marje mai reduse din cauza structurii costurilor, însă profiturile lor absolute îi plasează totuși în rândul liderilor mondiali.