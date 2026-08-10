Greșeala de la pompă care poate costa mii de euro. Ce nu trebuie să faci după alimentare

O simplă neatenție la pompa unei benzinării poate duce la costuri de reparație de ordinul miilor de euro. Alimentarea unui autoturism cu motor diesel cu benzină fără plumb poate provoca avarii importante ale motorului, mai ales dacă șoferul pornește mașina după ce a făcut greșeala.

Diferențele dintre sistemele de alimentare au fost concepute, printre altele, pentru a reduce riscul unei astfel de confuzii. După apariția benzinei fără plumb, la începutul anilor 1970, producătorii auto au redus diametrul orificiului de alimentare al mașinilor pe benzină echipate cu catalizator. Măsura urmărea să împiedice introducerea combustibilului cu plumb, folosit pe scară largă la acea vreme.

La rândul lor, companiile petroliere au introdus duze mai înguste, de 21 de centimetri, destinate benzinei fără plumb. Pentru motorină a fost păstrată o duză de 25 de milimetri, dimensiune adoptată anterior, deoarece motorina este mai vâscoasă și are tendința de a face spumă mai ușor.

Deși aceste diferențe fac dificilă alimentarea unei mașini pe benzină cu motorină, situația inversă este mult mai des întâlnită. Un șofer poate introduce din greșeală benzină într-un rezervor destinat motorinei, chiar dacă la stațiile de alimentare furtunul pentru benzină este verde sau roșu în cazul benzinei de 100 de octani, iar cel pentru motorină este negru, potrivit celor relatate de carandmotor.gr.

Dacă alimentarea greșită este observată înainte ca mașina să fie pornită, este important ca șoferul să nu rotească cheia în contact. Potrivit explicațiilor din material, nici măcar trecerea în prima poziție nu este recomandată, deoarece această acțiune poate activa pompa de motorină.

Motivul este legat de rolul pe care motorina îl are în sistemul de alimentare. Combustibilul diesel acționează și ca lubrifiant pentru pompa de motorină, în timp ce benzina are efect de solvent și nu oferă aceeași protecție componentelor.

În această situație, benzina poate favoriza apariția unor așchii metalice în sistem. Acestea pot fi transportate mai departe către injectoare, ceea ce crește riscul unor avarii costisitoare.

Dacă în rezervor a ajuns doar o cantitate limitată de combustibil greșit și motorul nu a fost pornit, intervenția necesară este mai simplă. Mașina trebuie transportată, prin intermediul serviciului de asistență rutieră, la un service auto, unde combustibilul din rezervor este golit, iar rezervorul este ulterior clătit.

Situația se schimbă dacă șoferul pornește motorul după alimentarea cu benzină. Chiar și în cazul în care ulterior este adăugat combustibilul corespunzător, funcționarea motorului cu amestecul nepotrivit poate extinde problemele la mai multe componente mecanice ale sistemului de alimentare.

Printre piesele care pot fi afectate și care pot necesita înlocuire se numără pompa de motorină și injectoarele. De asemenea, pot fi afectate sistemul Common Rail și filtrul de motorină.

În acest caz, intervenția nu mai presupune doar golirea și clătirea rezervorului. Componentele deteriorate trebuie verificate, iar cele afectate pot necesita înlocuire, ceea ce duce la o creștere semnificativă a costului reparației.

Valoarea intervenției depinde de piesele care au fost afectate și de tipul motorului. Pentru înlocuirea celor patru injectoare, costul poate începe de la aproximativ 800 de euro.

În cazul motoarelor diesel de capacitate mai mare, inclusiv al celor cu șase cilindri, situația poate deveni mult mai costisitoare. Dacă sunt afectate pompa de motorină, injectoarele, sistemul Common Rail și filtrul de motorină, toate componentele menționate pot ajunge să fie înlocuite.

Costul total al unei astfel de intervenții poate ajunge la 5.000 de euro. Suma menționată include și manopera, iar valoarea finală depinde de amploarea avariei și de componentele care trebuie schimbate.

Diferența dintre o alimentare greșită observată înainte de pornirea motorului și una urmată de pornirea mașinii este, astfel, importantă pentru amploarea intervenției necesare. În primul caz, operațiunea poate presupune golirea și clătirea rezervorului, în timp ce funcționarea motorului cu combustibil nepotrivit poate afecta mai multe componente ale sistemului de alimentare.