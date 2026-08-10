Nicușor Dan atacă la CCR legea ANI. Președintele contestă amendamentele votate de PSD și AUR. Simion: Se vede și de pe Lună

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea ANI adoptată de Parlament. Șeful statului contestă două amendamente introduse de PSD și AUR, inclusiv prevederea care ar putea duce la încetarea mandatului lui Dominic Fritz. Sesizarea va fi analizată de judecătorii CCR pe 12 august, înainte de termenul-limită din 31 august pentru îndeplinirea jalonului din PNRR.

Nicușor Dan consideră neconstituțională prevederea prin care obligația de a depune declarații de avere și de interese este extinsă la partenerii demnitarilor, nu doar la soții și soțiile acestora. Amendamentul a fost inițiat de AUR și adoptat în Parlament inclusiv cu voturile PSD.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului susține că legea extinde răspunderea contravențională asupra unor persoane care nu ocupă funcții publice și nu exercită prerogative de autoritate.

„Extinderea directă a răspunderii contravenționale asupra unor persoane pentru simpla lor legătură afectivă cu un demnitar reprezintă o formă agravată a viciului de constituționalitate deja constatat de Curte în 2025, pentru că se extinde o răspundere specifică demnitarilor asupra unor persoane care nu dețin nicio funcție publică și nu exercită nicio prerogativă de autoritate”, arată comunicatul .

Administrația Prezidențială argumentează că obligația introdusă prin amendament reprezintă o ingerință excesivă în viața privată.

„Formă de ingerință în viața privată excede inclusiv limitele trasate de instanța europeană în domeniul conflictelor de interese”.

O altă problemă invocată de Nicușor Dan privește modul în care Parlamentul a definit persoanele cărora li se aplică noile obligații. Președintele critică în special formularea „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”, considerând că aceasta nu stabilește criterii suficient de clare pentru aplicarea legii.

Șeful statului susține că expresia este „lipsită de orice reper obiectiv și conduce la o posibilă aplicare inegală, bazată pe aprecieri subiective”.

Președintele atacă la CCR și amendamentul care prevede încetarea funcției sau mandatului în cazul unor persoane pentru care incompatibilitatea ori conflictul de interese au fost constatate definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi. Această prevedere îl poate afecta inclusiv pe Dominic Fritz, președintele USR.

Nicușor Dan consideră că aplicarea noilor reguli unor situații juridice anterioare intrării legii în vigoare „încalcă principiul neretroactivității prevăzut în Constituție”.

Administrația Prezidențială invocă și efectele unei asemenea sancțiuni asupra mandatelor obținute prin vot.

„În plus, pentru funcțiile obținute în urma unui scrutin, sancțiunea anulează retroactiv voința suverană a cetățenilor, care a fost exprimată în acord cu regulile valabile la data alegerilor electorale”, mai arată comunicatul Cotroceniului.

Președintele avertizează că legislația în domeniul integrității trebuie construită astfel încât să respecte exigențele constituționale și să nu poată fi ulterior anulată de Curtea Constituțională.

Șeful statului spune că România are nevoie de „o soluție solidă din punct de vedere constituțional, nu de un text vulnerabil, construit pe calcule și interese politice conjuncturale, care riscă să fie desființat mai târziu și să creeze un vid legislativ în zona integrității”.

Sesizarea integrală formulată de președinte a fost publicată de Administrația Prezidențială.

Demersul președintelui vine după ce adoptarea legii a provocat dispute în Camera Deputaților și în Senat, în timpul sesiunii parlamentare extraordinare. După votul final, senatorii USR, cu susținerea parlamentarilor PNL, au sesizat Curtea Constituțională în privința legii.

Cele două contestații urmează să fie analizate de CCR în ședința din 12 august, deși judecătorii constituționali se află în vacanță. Data este importantă deoarece termenul-limită aferent PNRR este 31 august.

Legea ANI reprezintă un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, de îndeplinirea căruia sunt legate fonduri în valoare de 770 de milioane de euro.

PSD și AUR au introdus în lege amendamente care au provocat tensiuni atât în comisiile de specialitate ale Parlamentului, cât și în timpul dezbaterilor din plen.

Primul amendament, depus de PSD și adoptat cu voturile AUR, stabilește că o persoană care a primit o decizie definitivă privind incompatibilitatea sau conflictul de interese înainte de intrarea în vigoare a legii își poate pierde funcția.

Liderii USR au acuzat că modificarea legislativă îl vizează pe Dominic Fritz. Președintele USR a fost declarat în conflict de interese de Înalta Curte de Casație și Justiție în luna iunie.

„În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, arată modificarea PSD.

Cel de-al doilea amendament contestat a fost inițiat de AUR și a primit voturi din partea PSD. Prin această modificare, obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese este extinsă de la soții și soțiile demnitarilor la persoanele care au relații asemănătoare celor dintre soți cu titularii funcțiilor publice vizate.

Dacă legea va rămâne în forma adoptată de Parlament, declarațiile acestor persoane vor trebui făcute publice de Agenția Națională de Integritate.

„Soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare cu acelora dintre soți cu Președintele României, cu deputații, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului, cu președinții de Consilii Județene, cu șeful cancelariei prim-ministrului, cu secretarii de stat, cu secretarii generali adjuncți ai Guvernului, cu subsecretarii de stat, precum si cu asimilații acestora din cadrul Guvernului, ministerelor și altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligația de a completa și depune declarațiile de avere și declarațiile de interese”, prevede amendamentul AUR.

În cazul demnitarilor, însă, declarațiile de avere și declarațiile de interese nu sunt publicate, potrivit formei adoptate a legii. Documentul care devine public este declarația de interese financiare, care combină informații din declarația de avere și din cea de interese.

Curtea Constituțională a decis, la 29 mai 2025, că veniturile soțului sau soției nu mai trebuie incluse în declarațiile de avere.

Președintele AUR, George Simion, a reacționat luni după ce Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în privința legii ANI, inclusiv asupra prevederii referitoare la obligația soților, soțiilor sau partenerilor demnitarilor de a depune declarații de avere și de interese.

Liderul AUR a criticat demersul președintelui și a transmis un mesaj ironic într-o postare publicată pe Facebook.