Un gigant japonez pregătește o mutare majoră la Oradea. Fabrica sa are o istorie de peste 60 de ani în Marea Britanie

Grupul japonez Nidec analizează mutarea în România a activității desfășurate în prezent la unitatea Control Techniques Dynamics din Andover, Marea Britanie. Producția ar urma să fie transferată la fabrica companiei din Oradea, dacă planul va fi aprobat după consultările cu angajații britanici. Aproximativ 60 de locuri de muncă sunt vizate, iar operațiunile din Andover s-ar putea încheia în februarie 2027. Unitatea britanică are o istorie industrială de peste șase decenii.

Fabrica din Andover se află în centrul unui proces de restructurare analizat de Nidec, compania demarând deja consultările cu angajații și cu reprezentanții acestora. Potrivit informațiilor publicate de presa locală britanică, propunerea companiei prevede relocarea operațiunilor Control Techniques Dynamics Ltd. către unitatea Nidec din Oradea.

Planul ar putea afecta aproximativ 60 de posturi din Marea Britanie. Nidec precizează însă că procedura este încă în desfășurare și că o hotărâre definitivă va fi luată numai după încheierea consultărilor.

„Nidec Drives a anunțat o propunere de relocare a operațiunilor de la fabrica sa Control Techniques Dynamics Ltd., Andover, Marea Britanie, la fabrica Nidec Oradea, România, ca parte a strategiei sale pe termen lung de consolidare a operațiunilor economice viabile. Ca parte a acestei propuneri, compania a început un proces de consultare cu angajații și reprezentanții acestora. Propunerea ar putea afecta aproximativ 60 de posturi, deși nu au fost luate decizii finale, iar rezultatul va fi stabilit după finalizarea procesului de consultare”, este mesajul companiei.

Activitatea industrială din Andover are o istorie de peste șase decenii, producția de motoare electrice, generatoare și transformatoare fiind începută în oraș în anii ’60. Fabrica funcționează în actuala locație din 1967 și a devenit, de-a lungul timpului, o unitate specializată în dezvoltarea și fabricarea motoarelor pentru diferite aplicații industriale.

Printre domeniile pentru care sunt realizate aceste echipamente se numără automatizarea și robotica. Tocmai vechimea unității și legătura acesteia cu industria locală fac ca perspectiva închiderii să provoace nemulțumire în rândul salariaților.

Situația este resimțită în special de angajații care și-au petrecut o parte importantă a carierei în această unitate. Dacă Nidec va aproba restructurarea în forma propusă, activitatea fabricii din Andover ar urma să înceteze în februarie 2027.

Posibilul transfer al producției către România are loc după dezvoltarea treptată a operațiunilor grupului japonez la Oradea. Nidec a preluat diviziile Leroy-Somer și Control Techniques de la Emerson, iar aceste activități au fost integrate ulterior în portofoliul grupului.

În urma acestei extinderi, fabrica din Oradea a devenit una dintre unitățile importante ale Nidec pentru producția de motoare și echipamente utilizate în aplicații industriale.

Datele financiare aferente anului 2025 arată o creștere semnificativă a afacerilor companiei din Oradea. Cifra de afaceri a depășit 52,3 milioane de euro, fiind cu aproape 60% mai mare decât cea raportată pentru anul precedent. La sfârșitul lui 2025, societatea avea 508 angajați.

Prezența Nidec în România nu se limitează la operațiunile desfășurate la Oradea. Nidec Global Appliance România operează fabrica de motoare electrice din Ștefănești, județul Argeș, ajunsă în portofoliul grupului după preluarea Ana Imep de la omul de afaceri George Copos.

Fabrica din Ștefănești a fost inaugurată în 2018 și reprezintă una dintre investițiile industriale importante realizate de grupul japonez pe piața românească.

Nidec este prezent și în județul Dâmbovița prin Nidec ASI România, companie ale cărei activități sunt concentrate pe vânzări și servicii de suport tehnic.

Dimensiunea operațiunilor locale este reflectată și de rezultatele financiare cumulate ale companiilor Nidec din România. În 2025, acestea au raportat afaceri totale de aproape 80 de milioane de euro, potrivit datelor citate în analiza financiară a societăților locale.

Transferarea activității de la Andover la Oradea ar adăuga o nouă componentă capacităților de producție pe care grupul le deține deja în România. Concentrarea unor operațiuni în unități existente poate permite companiei să folosească infrastructura și capacitățile industriale deja disponibile.

Pentru unitatea din Marea Britanie, efectele ar fi însă diferite. Dacă proiectul va fi pus în aplicare, Andover ar pierde o fabrică a cărei activitate industrială se întinde pe mai mult de 60 de ani, iar aproximativ 60 de posturi ar putea fi afectate.

Procedura privind viitorul unității britanice nu este încheiată, astfel că transferul producției către România nu poate fi considerat în acest moment o decizie definitivă. Nidec trebuie să finalizeze procesul de consultare cu angajații și reprezentanții acestora din Marea Britanie înainte de confirmarea unei eventuale relocări.

Grupul Nidec a fost fondat la Kyoto, în Japonia, în 1973 și s-a dezvoltat într-unul dintre marii producători mondiali de motoare și sisteme destinate aplicațiilor industriale și tehnologice. Compania desfășoară operațiuni în peste 40 de țări și are peste 140.000 de angajați la nivel global.