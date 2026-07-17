Marea Britanie salvează ultima sursă de oțel. Decizia care schimbă viitorul British Steel

British Steel a fost transferată în proprietatea publică de către guvernul britanic, autoritățile susținând că măsura este necesară pentru protejarea locurilor de muncă și menținerea unei „capacități naționale vitale” de producție a oțelului, transmite BBC.

Uzina din Scunthorpe, situată în nordul Lincolnshire, are aproximativ 2.700 de angajați și are un rol important pentru numeroase alte industrii din regiune. Viitorul acesteia a fost marcat de incertitudine în ultimii ani, pe fondul dificultăților financiare și al discuțiilor privind direcția pe termen lung a companiei.

Guvernul britanic preluase deja controlul operațional asupra activităților British Steel din Scunthorpe anul trecut, însă compania era încă deținută de grupul chinez Jingye. Această situație limita capacitatea autorităților de a lua decizii complete privind strategia viitoare a fabricii.

Prin naționalizare, guvernul câștigă timp și obține control direct asupra deciziilor legate de viitorul unității, menținând în același timp funcționarea furnalelor. Costurile operaționale rămân însă o problemă importantă, deoarece statul ar putea fi nevoit să finanțeze activitatea pe termen scurt.

În luna martie, Oficiul Național de Audit a arătat într-un raport că menținerea activității uzinei Scunthorpe costa guvernul aproximativ 1,3 milioane de lire sterline pe zi. Documentul preciza că statul cheltuise 377 de milioane de lire sterline pentru ca fabrica să continue să funcționeze.

Naționalizarea a fost posibilă după ce Parlamentul britanic a adoptat miercuri o lege care permite transferul industriei siderurgice în proprietate publică atunci când aceasta îndeplinește criteriul interesului public. Jingye solicită despăgubiri pentru preluarea companiei de către stat, după ce anterior afirmase că afacerea înregistra pierderi de aproximativ 700.000 de lire sterline pe zi. BBC nu a primit un răspuns din partea grupului chinez după anunțul privind naționalizarea.

Secretarul pentru afaceri, Peter Kyle, a declarat pentru BBC că guvernul va trebui să suporte costurile de funcționare „pentru viitorul imediat”. El a precizat că un evaluator independent va decide dacă Jingye trebuie despăgubit și care este valoarea companiei.

„Dar permiteți-mi să fiu foarte clar, există o alternativă – să lăsăm această afacere să dea faliment. Dacă acea afacere dispare, vom pierde capacitatea de producție primară de oțel în țara noastră, vom deveni complet dependenți de aprovizionarea globală”, a spus el.

Secretarul general al sindicatului Unite, Sharon Graham, a salutat decizia și a afirmat că aceasta trebuie să fie „primul pas într-o călătorie de transformare a industriei noastre siderurgice”. „Avem nevoie de investiții serioase pe teren în întreaga industrie pentru a crea locuri de muncă și a face din Marea Britanie un producător de top de oțel verde.”

Furnalele de la Scunthorpe sunt proiectate să funcționeze fără întrerupere. O oprire și răcirea acestora pot provoca deteriorări importante, iar repornirea presupune lucrări complexe și costisitoare. Chiar și lucrările de renovare planificate pot necesita investiții de zeci de milioane de lire sterline.

Cele două furnale rămase în funcțiune la Scunthorpe au o vechime considerabilă. Furnalul Queen Anne a fost deschis în 1954, iar Queen Bess produce oțel din 1938. Ambele unități se apropie de sfârșitul perioadei operaționale, iar repornirea lor după o oprire completă ar fi fost foarte costisitoare pentru o companie care deja înregistra pierderi.

Guvernul britanic a urmărit menținerea lor în funcțiune deoarece reprezintă ultima sursă din Regatul Unit pentru producția de oțel „virgin”, realizat direct din minereu de fier. În cazul în care Scunthorpe ar fi încetat producția de oțel virgin, Regatul Unit ar fi devenit singura economie din grupul G7 care nu ar mai fi avut această capacitate industrială.

Alte unități siderurgice din Regatul Unit folosesc cuptoare cu arc electric, care reciclează fier vechi pentru fabricarea de produse noi. Strategia pe termen lung a guvernului este ca producția internă de oțel să se bazeze pe această tehnologie, considerată mai ieftină și cu emisii mai reduse de carbon.

În prezent, autoritățile nu doresc pierderea capacității de producție de la Scunthorpe, deoarece fabrica realizează tipuri de oțel care nu sunt produse în alte locații din țară. O parte importantă a producției este utilizată de Network Rail și de industria construcțiilor.

Temerea principală a fost că oprirea activității ar afecta aprovizionarea și ar crește dependența Marii Britanii de importuri. Din acest motiv, guvernul a decis menținerea fabricii deschise până când vor exista alternative disponibile.

Pe lângă angajații direcți ai British Steel, uzina susține mii de alte locuri de muncă din lanțul de furnizare. Fabrica reprezintă un punct economic important pentru North Lincolnshire, iar o închidere rapidă a furnalelor ar fi putut afecta numeroase activități conexe.

Simon Boyd, director general al companiei Reid Steel din Dorset, producător de oțel structural, a declarat că naționalizarea „trebuie făcută”. Compania sa cumpără anual mii de tone de oțel de la British Steel. Vorbind pentru emisiunea Today a BBC, Boyd a afirmat că Jingye „sabotează infrastructura” companiei și că guvernul „a trebuit să intervină”.

El a spus că British Steel va avea nevoie de investiții semnificative și că rezultatele financiare ar putea apărea abia peste 10-20 de ani. „Dar a spus că „acum aparține poporului britanic”. O încercare de a o vinde unor investitori privați ar fi necesitat sprijin guvernamental și, în trecut, s-a considerat că „aduce beneficii companiilor private și nu poporului britanic”, a mai adăugat el.