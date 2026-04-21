Noua lege adoptată în Parlamentul din Marea Britanie prevede că persoanele care au în prezent 17 ani sau mai puțin vor avea interdicție permanentă de a cumpăra țigări. Proiectul, cunoscut sub numele de „Tobacco and Vapes Bill”, a trecut de ambele camere ale legislativului și urmează să primească aprobarea regală.

Actul normativ stabilește că orice persoană născută după 1 ianuarie 2009 nu va putea achiziționa produse din tutun, măsura fiind gândită pentru a crea o generație fără fumat. În același timp, autoritățile vor primi noi atribuții pentru reglementarea produselor pe bază de nicotină, inclusiv în ceea ce privește aromele și ambalajele.

Legea face parte dintr-un set mai larg de măsuri menite să reducă efectele fumatului asupra sănătății, acesta fiind una dintre principalele cauze de deces prevenibil, dizabilitate și probleme de sănătate în Marea Britanie, transmite BBC marți, 21 aprilie 2026.

Noile reguli extind și restricțiile privind utilizarea țigărilor electronice. Vapingul va fi interzis în mașinile în care se află copii, în locurile de joacă, în apropierea școlilor și în zona spitalelor. Totuși, autoritățile au decis să permită utilizarea acestor produse în exteriorul spitalelor, pentru a sprijini persoanele care încearcă să renunțe la fumat.

Planul nu include restricții pentru spații precum terasele pub-urilor, plajele sau alte zone deschise, iar oamenii vor putea continua să fumeze și să utilizeze produse de vaping în propriile locuințe.

Baroness Merron, ministrul Sănătății din Marea Britanie, a declarat în Parlament că proiectul de lege marchează finalul procesului legislativ și reprezintă o intervenție majoră în domeniul sănătății publice. Ea a arătat că această măsură va contribui la salvarea de vieți și la formarea unei generații fără fumat.

„Această după-amiază marchează finalul parcursului acestui proiect de lege prin Parlament. Este o lege de referință, va crea o generație fără tutun. Este, de fapt, cea mai mare intervenție de sănătate publică dintr-o generație și îi pot asigura pe toți membrii Camerei Lorzilor că va salva vieți”, a spus ea.

De asemenea, Lord Naseby, fost deputat conservator și membru al Camerei Lorzilor, a atras atenția că legea afectează un număr mare de persoane din industrie, inclusiv comercianți, și a subliniat că este nevoie de o mai bună educare a populației pentru a preveni fumatul.

„Proiectul de lege privind tutunul și produsele de vaping supără foarte mulți oameni din acea industrie, inclusiv comercianți. Ceea ce avem cu adevărat nevoie este o înțelegere corectă a modului în care îi educăm pe oameni să nu înceapă să fumeze”, a spus acesta.

În replică, Baroness Merron a precizat că autoritățile au colaborat îndeaproape cu retailerii și că acest dialog va continua și pe viitor.

„Îl pot asigura, în general, pe Lord Naseby, așa cum am făcut de mai multe ori, că am lucrat îndeaproape cu retailerii și vom continua să facem acest lucru.”

Sarah Sleet, reprezentantă a organizației „Asthma + Lung UK” a transmis că legislația are potențialul de a transforma starea de sănătate a populației.

„Acum că acest proiect de lege revoluționar a trecut în sfârșit de toate etapele, avem șansa de a merge mai departe pentru a proteja sănătatea publică și pentru a trage la răspundere industria tutunului.”

Ea a subliniat că este important ca fumătorii actuali să beneficieze de sprijin pentru renunțare și a indicat necesitatea unor servicii accesibile la nivel național, finanțate inclusiv prin contribuții din partea industriei tutunului.