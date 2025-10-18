În Spania, fumatul în spațiile publice devine din ce în ce mai limitat, mai ales în zonele turistice. Autoritățile locale din regiunile de coastă au introdus măsuri menite să reducă poluarea cu mucuri de țigară și să protejeze turiștii de fumul pasiv.

Pe plajele din insulele Baleare sau în alte destinații frecventate, aprinderea unei țigări în afara zonelor desemnate poate costa până la 2.000 de euro – echivalentul a aproximativ 10.000 de lei.

În plus, inițiative legislative recente propun extinderea interdicțiilor către terase, stații de transport public, spații destinate evenimentelor în aer liber și alte locuri aglomerate. Sancțiunile diferă în funcție de gravitatea abaterii, iar autoritățile locale au libertatea de a impune reguli suplimentare.

Aceste măsuri sunt parte a unei strategii naționale de sănătate publică prin care guvernul spaniol dorește reducerea fumatului în rândul populației și protejarea mediului înconjurător.

În Franța, regulile devin mai stricte începând cu 1 iulie 2025. Guvernul a introdus interdicția de a fuma în spațiile publice în care sunt prezenți copii: plaje, parcuri, grădini, stații de autobuz, piscine și zone din apropierea unităților de învățământ.

Autoritățile franceze au explicat că scopul acestor măsuri este reducerea expunerii minorilor la fumul de țigară și încurajarea unui comportament responsabil în spațiile comune. Cei care nu respectă interdicția riscă o amendă de 135 de euro, adică în jur de 660 de lei.

Franța a fost printre primele state care au interzis fumatul în spațiile închise, iar extinderea regulilor către spațiile deschise marchează o nouă etapă în politicile sale de sănătate publică.

Începând cu 1 ianuarie 2025, Milano aplică o reglementare considerată printre cele mai restrictive din Italia. Fumatul este interzis pe străzile și în spațiile publice urbanizate atunci când persoana aflată în apropiere se găsește la mai puțin de 10 metri distanță.

Excepțiile se aplică doar în zonele izolate, unde se poate menține distanța impusă de lege. Scopul acestei măsuri este de a reduce poluarea aerului și expunerea involuntară a cetățenilor la fumul de țigară.

Amenzile variază între 40 și 240 de euro – aproximativ 200 până la 1.200 de lei – în funcție de gravitatea abaterii și de recurența faptei. Autoritățile locale milaneze susțin că această reglementare ar putea fi extinsă treptat și în alte orașe din Italia.

În Germania, legislația privind fumatul este stabilită la nivelul fiecărui land, ceea ce înseamnă că regulile pot diferi semnificativ de la o regiune la alta. În general, fumatul este interzis în restaurante, cluburi, clădiri publice, spitale, instituții de învățământ și alte spații închise.

Pentru persoanele fizice, amenzile se situează între 40 și 150 de euro (echivalentul a 200–750 de lei), în funcție de locul în care se produce abaterea. Pentru operatorii economici sau în caz de recidivă, sancțiunile pot depăși 1.000 de euro.

Germania continuă să încurajeze măsuri de reducere a fumatului, inclusiv campanii publice și extinderea zonelor fără fumători, mai ales în spațiile frecventate de tineri și copii.

La Geneva, autoritățile au introdus în iunie noi interdicții privind fumatul în anumite spații exterioare. Regula se aplică în stațiile de autobuz, locurile de joacă, în apropierea școlilor și grădinițelor, precum și în alte zone aglomerate.

Cei care nu respectă legea pot fi sancționați cu amenzi între 100 și 1.000 de franci elvețieni, adică între aproximativ 1.000 și 10.000 de lei, în funcție de gravitate.

Măsura a fost adoptată în urma consultărilor publice care au arătat un sprijin majoritar din partea cetățenilor pentru restricționarea fumatului în locurile frecventate de copii.

Suedia este recunoscută pentru legislația sa riguroasă privind fumatul. Țara a extins interdicția și asupra unor spații exterioare, precum terasele restaurantelor, intrările în clădiri publice, stațiile de transport în comun și locurile de joacă.

Responsabilitatea aplicării regulilor revine proprietarilor sau administratorilor spațiilor respective, care trebuie să instaleze semne vizibile și să ceară persoanelor să respecte interdicția. În caz contrar, pot fi la rândul lor sancționați.

Această abordare face parte din obiectivul Suediei de a deveni prima țară europeană „fără fumători” – un statut ce presupune sub 5% fumători activi în populația adultă.

Regulile privind fumatul diferă considerabil de la o țară la alta și, uneori, chiar între localități din aceeași regiune. Unele orașe impun restricții suplimentare, iar în caz de recidivă amenzile pot fi majorate.

De asemenea, în multe state europene, legile privind fumatul nu se aplică întotdeauna țigaretelor electronice sau dispozitivelor de tip vaping – aceste cazuri fiind reglementate separat.

Pentru turiștii români, este recomandat să se informeze în prealabil asupra regulilor locale, mai ales în zonele turistice, pentru a evita sancțiunile.