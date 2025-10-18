Agenția internațională de rating S&P Global a anunțat o retrogradare a ratingului suveran al Franței, coborând calificativul cu o treaptă, de la „AA-/A-1+” la „A+/A-1”. Decizia, venită în afara calendarului obișnuit al evaluărilor, a surprins piețele financiare și mediul politic, semnalând îngrijorări serioase privind stabilitatea politică și sustenabilitatea fiscală a celei de-a doua economii din zona euro.

Potrivit agenției, principalele motive care au condus la această decizie sunt blocajele politice, tensiunile sociale și încetinirea reformelor structurale, factori care ar putea afecta capacitatea Guvernului de la Paris de a controla deficitul bugetar și datoria publică în anii următori.

„Ne aşteptăm ca incertitudinile politice să afectează economia franceză, reducând investiţiile şi consumul privat, şi, prin urmare, creşterea economică”, se precizează în comunicatul oficial al S&P Global.

Decizia agenției vine într-un moment de instabilitate guvernamentală, marcat de proteste, dispute parlamentare și dificultăți în aplicarea reformelor economice. Premierul Sebastien Lecornu a fost nevoit, recent, să suspende controversata reformă a sistemului de pensii, în timp ce Guvernul s-a confruntat cu două moțiuni de cenzură într-o singură săptămână.

Această situație a alimentat percepția investitorilor că Franța traversează o perioadă de incertitudine politică profundă, fapt ce a influențat negativ evaluarea ratingului de țară.

În reacție la retrogradarea anunțată de S&P, ministrul de Finanțe Roland Lescure a declarat că „acum este responsabilitatea colectivă a Guvernului şi Parlamentului” să adopte bugetul până la finalul anului, pentru a readuce deficitul public în limitele europene.

Oficialul a subliniat că obiectivul este reducerea deficitului bugetar sub pragul de 3% din PIB până în 2029, conform cerințelor Uniunii Europene, și menținerea încrederii investitorilor internaționali în economia franceză.

Conform estimărilor S&P Global, datoria Franței ar putea crește la 121% din PIB până în 2028, de la aproximativ 112% în 2024, în absența unor măsuri clare de consolidare fiscală. Totuși, agenția notează că adoptarea bugetului până la sfârșitul anului ar aduce claritate asupra direcției politicilor economice și ar putea contribui la stabilizarea finanțelor publice.

În ciuda retrogradării, perspectiva ratingului a fost modificată de la „negativă” la „stabilă”, semn că agenția recunoaște punctele forte ale economiei franceze, cum ar fi baza industrială solidă, sistemul financiar robust și rolul central al țării în zona euro.

O avertizare pentru Europa

Decizia S&P Global este considerată de analiști o atenționare pentru întreaga Uniune Europeană, într-un context marcat de încetinirea creșterii economice, inflație persistentă și tensiuni politice interne în mai multe state membre.

Retrogradarea ar putea duce la creșterea costurilor de împrumut pentru Guvernul francez și la o presiune suplimentară asupra piețelor financiare europene, într-un moment în care stabilitatea fiscală este esențială pentru susținerea monedei euro.