Potrivit A.P.C.E., legea adoptată „aduce, în sfârșit, corectitudine într-un domeniu în care, timp de ani de zile, reglementările secundare ale ANRE au dezavantajat prosumatorii în favoarea furnizorilor și distribuitorilor de energie electrică”.

Organizația amintește că Legea Energiei și a Gazelor Naturale din 2012 a fost elaborată într-o perioadă în care conceptul de prosumator nu exista în România, ceea ce a dus la o serie de inechități legislative și financiare. În ultimul deceniu, mai multe ordine ANRE au consolidat o situație în care micii producători de energie verde erau, practic, obligați să ofere credit gratuit furnizorilor, prin amânarea plății energiei injectate în rețea.

Noua lege vine să repare aceste neajunsuri, oferind o bază legislativă clară și limitând posibilitatea modificărilor arbitrare prin reglementări secundare.

Printre principalele prevederi introduse de Legea Prosumatorilor se numără:

-Eliminarea termenului de 24 de luni pentru plata energiei electrice livrate în rețea;

-Obligația de facturare lunară, care aduce transparență și predictibilitate în relația cu furnizorii;

-Posibilitatea de compensare între mai multe locuri de producție și consum, inclusiv pentru furnizorii care oferă și gaze naturale;

-Dreptul prosumatorilor de a folosi suma rezultată din compensarea energiei pentru achitarea facturilor de electricitate aferente tuturor locurilor de consum din portofoliul aceluiași furnizor.

Citat din noul articol 73¹ al Legii Energiei: „în achitarea obligaţiilor de plată rezultate din contractele de furnizare a energiei electrice încheiate între aceştia şi furnizorul lor de energie pentru toate locurile de consum sau producţie şi consum ale prosumatorului aflate în portofoliul acelui furnizor”.

Asociația Prosumatorilor subliniază că această modificare este cea mai importantă realizare a noii legi, întrucât „prosumatorii nu mai oferă gratuit o linie de credit furnizorilor de energie prin reportarea energiei injectate”.

„Înseamnă că orice prosumator la locul lui de producție și consum poate compensa valoarea totală a facturii lunare – care conține taxe de transport, accize, certificate verzi, TVA – cu valoarea excedentului de energie aflat în portofoliul furnizorului și cuantificat în bani”, se arată în comunicatul A.P.C.E.

Această schimbare reprezintă, în opinia asociației, recunoașterea deplină a contribuției prosumatorilor la sistemul energetic național și o garanție a echității financiare în relația cu furnizorii.

Deși A.P.C.E. admite că textul adoptat „nu este lipsit de carențe și neclarități”, organizația consideră că legea marchează o schimbare de paradigmă și limitează drastic posibilitatea autorităților de a reglementa în defavoarea prosumatorilor.

„Suntem convinși că această lege – cu toate carențele și omisiunile ei – este perfectibilă și că elimină multe dintre chestiunile prin care ANRE le-a exploatat în trecut pentru a reglementa voit împotriva prosumatorilor”, se menționează în poziția oficială.

Asociația avertizează că, în cazul în care instituțiile vor încerca să ignore spiritul și litera legii, societatea civilă și mediul politic vor reacționa ferm.

„Cu toate imperfecțiunile ei, legea marchează începutul unei etape noi, în care cetățenii-producători de energie verde sunt tratați cu respect și echitate”, a declarat Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie.

A.P.C.E. își reafirmă angajamentul de a continua demersurile pentru apărarea drepturilor prosumatorilor și dezvoltarea viitoarelor comunități de energie din România.