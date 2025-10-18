Radu Georgescu a spus, într-un mesaj pe Facebook, că unii oameni susțin că apartamentele din România sunt ieftine, dar el consideră că acestea sunt exagerat de scumpe. De asemenea, a menționat că, deși alții cred că prețurile vor continua să crească, el se așteaptă ca în următorii doi ani acestea să scadă chiar cu până la 50%.

El a povestit că în anul 2000 a cumpărat un apartament de două camere în cartierul Drumul Taberei din București cu 6.000 de dolari, fiind la acel moment contabil junior într-o multinațională, cu un salariu de 500 de dolari pe lună, ceea ce însemna că apartamentul costa echivalentul unui an de salariu. El a mai precizat că nu a făcut credit ipotecar, pentru că atunci acest produs bancar nici măcar nu exista în România.

Radu Georgescu a subliniat că acum același apartament valorează 100.000 de euro, adică salariul pe zece ani al unui contabil junior, și a întrebat retoric cum se poate spune că apartamentele sunt ieftine, evidențiind absurditatea matematicii prețurilor.

”Sunt unii care imi spun ca apartamentele din Romania sunt ieftine. Eu cred ca sunt exagerat de scumpe. Altii imi spun ca preturile la apartamente vor creste. Eu cred ca in urmatorii 2 ani vor scadea cu pana la 50%. In anul 2000 am cumparat cu 6.000$ un apartament de 2 camere in Bucuresti, cartierul Drumul Taberei. Eram contabil junior intr-o multinationala si aveam salariul de 500$. Deci un apartament de 2 camere reprezenta salariul pe 1 an al unui contabil junior. Nu am facut credit ipotecar. In Romania nici macar nu exista acest produs la banci. Acum, acelasi apartament costa 100.000 euro. Adica salariul pe 10 ani al unui contabil junior”, spune acesta.

El a explicat că în 2005 băncile au descoperit oportunitatea creditelor ipotecare și au început să ofere împrumuturi mari pentru sume economisite mici, promițând plata în 30 de ani. Totuși, a atras atenția că băncile nu explicau că un credit de 100.000 de euro se plătește în final cu dobânzi totale de 210.000 de euro, adică dublu față de prețul apartamentului.

În final, Radu Georgescu a povestit că în 2006 prețul apartamentului său de 6.000 de dolari a crescut la 40.000 de euro, precizând că nu a fost magie, ci efectul creditului ipotecar care trebuia plătit băncii.