Dialogul a inclus și proiectele derulate împreună cu Banca Mondială, precum Centrul de Arşi de la Timişoara, ce va fi finalizat la sfârșitul acestui an, Centrul de Arşi de la Târgu Mureş, programat pentru începutul anului viitor, și Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, care va fi gata anul viitor.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a participat la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C. la o întâlnire oficială cu vicepreşedintele Antonella Bassani, alături de ministrul finanţelor, Alexandru Nazare. Întâlnirea s-a desfăşurat în prezenţa membrilor bordului de conducere al Băncii Mondiale, precum și a reprezentanţilor instituţiei din România şi Europa.

”Discuţiile din sectorul sănătăţii s-au axat pe continuarea reformelor şi a procesului de reaşezare a serviciilor medicale, în special pe modul în care sunt decontate serviciile către unităţile sanitare, pe digitalizarea sistemului medical şi pe accelerarea investiţiilor în infrastructură, pentru ca pacienţii să beneficieze de condiţii moderne de tratament, iar medicii de tehnologie de ultimă generaţie”, arată Robogete.

Ministrul Sănătăţii a subliniat că în discuţii s-a abordat şi importanţa parteneriatelor publice-private în sectorul sănătăţii, esenţiale pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, digitalizare şi reforme, ca mijloace de accelerare şi eficientizare a proiectelor strategice.

”Am discutat, totodată, despre extinderea capacităţii de răspuns a României, atât prin creşterea numărului de paturi ATI complet dotate, cât şi prin integrarea tehnologiei în siguranţa pacientului – un pas esenţial pentru o medicină eficientă şi sigură”, a arătat ministrul.

Alexandru Rogobete a menționat că o parte semnificativă a discuțiilor a fost dedicată proiectelor deja realizate împreună cu Banca Mondială, printre care se numără Centrul de Arşi de la Timişoara, care va fi finalizat la sfârşitul acestui an; Centrul de Arşi de la Târgu Mureş, programat pentru începutul anului viitor; și Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, a cărui finalizare este prevăzută anul viitor.