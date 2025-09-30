Investițiile în domeniul sănătății din România au fost „istorice” în ultimii ani, spune ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Demnitarul a afirmat luni, în cadrul „Galei Inimii”, că sistemul medical românesc a traversat în ultimii ani o transformare semnificativă, investiţiile realizate începând cu anul 2022 depăşind 12 miliarde de lei.

El a subliniat că aceste fonduri au fost alocate atât pentru extinderea capacităţii de răspuns în cazurile de accident vascular cerebral (AVC) şi infarct miocardic acut, cât şi pentru alte programe prioritare din sănătate. „Investiţiile în sănătate vor aduce schimbări importante”, a punctat Rogobete.

Ministrul a precizat că, în urma discuţiilor pentru rectificarea bugetară, în curând va fi suplimentat bugetul pentru secţiile de terapie intensivă, pentru tratamentul pacienţilor cu AVC şi infarct, pentru arşi şi pentru recuperare post-AVC.

„Sănătatea românească în ultimele ani zile a traversat o schimbare importantă. Discutăm de investiţii istorice, de peste 12 miliarde de lei, care s-au investit început cu anul 2022. Programele de acţiuni prioritare, atât pentru extinderea capacităţii de răspuns pentru pacienţii cu AVC, cât şi pentru pacienţii cu infarct miocardic acut s-au extins şi vin cu o veste bună. Vin de la mai multe întâlniri şi şedinţe pentru rectificarea bugetară, în câteva zile vom suplimenta bugetul pentru acţiuni prioritare, atât pentru ATI, cât şi pentru AVC, cât şi pentru infarct, arşi sau pentru recuperare post-AVC”, a declarat ministrul Sănătății, vorbind despre Strategia Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare 2025-2030 și nu numai.

Alexandru Rogobete a adăugat că aceste investiţii vor aduce schimbări majore în sistem, inclusiv prin construirea de spitale noi, pentru prima dată după 35 de ani.

Peste 20 de şantiere sunt în derulare, iar unele unităţi vor fi date în folosinţă încă din acest an, restul urmând să fie finalizate în următorii doi ani.

„Discutăm pentru prima dată în ultimii 35 de ani de spitale noi. O parte din ele se vor da în folosinţă anul acesta, o parte în următorii doi ani. Astăzi avem 20 de şantiere în derulare. Niciodată în perioada post-decembristă, România nu a investit şi nu a dezvoltat capabil şi serios sănătatea românească”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul a abordat şi tragicul caz al copiilor decedaţi la Spitalul “Sfânta Maria” din Iaşi, exprimând condoleanţe familiilor afectate şi subliniind că autorităţile încearcă să reducă astfel de incidente. El a precizat că evenimentele nefericite afectează încrederea în sistem, însă a reafirmat angajamentul pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale şi pentru creşterea responsabilităţii în rândul personalului medical.

Alexandru Rogobete a mai afirmat că, în perioada post-decembristă, România nu a investit niciodată atât de mult şi nu a dezvoltat sănătatea publică la un nivel atât de serios, evidenţiind importanţa acestor investiţii istorice pentru modernizarea sistemului sanitar şi pentru creşterea capacităţii de îngrijire a pacienţilor.