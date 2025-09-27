Ministrul Sănătății: Sincere condoleanțe familiilor îndurerate!
Rogobete a precizat că, deși spitalul este sub coordonarea administrativă a Consiliului Județean Iași, a decis să intervină direct. În acest context, a dispus demiterea conducerii DSP Iași și a solicitat schimbarea managerului spitalului, ca urmare a reacției întârziate și a deficiențelor grave de coordonare administrativă și procedurală.
Ministrul a subliniat că raportul Corpului de Control va fi public, pentru a asigura transparență și responsabilitate, și a menționat că nu exclud noi demiteri sau sancțiuni. Rogobete a avertizat că nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ nu vor fi tolerate și că oricine nu-și îndeplinește atribuțiile va fi înlocuit, indiferent de poziție.
“Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Încep prin a transmite, din nou, sincere condoleanțe familiilor îndurerate. Tragedia de la Iași este de nepermis și extrem de greu de pus în cuvinte.
Astăzi am fost la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași, unde am demarat și coordonat începutul controlului extins. Colegii mei din Ministerul Sănătății vor rămâne la Iași atât timp cât este nevoie, pentru a verifica, pas cu pas, tot ceea ce s-a întâmplat.
Deși spitalul se află în coordonarea administrativă a Consiliului Județean Iași, nu pot și nu voi rămâne indiferent. Am decis să mă implic direct.
Am dispus demiterea conducerii DSP Iași și am solicitat Președintelui CJ Iași schimbarea managerului spitalului, din cauza reacției întârziate și a lipsei grave de coordonare administrative și procedurale.
Raportul Corpului de Control va fi făcut public, pentru a asigura transparență și responsabilitate. Nu exclud noi demiteri și sancțiuni.
Pot să înțeleg multe, dar nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ NU vor fi tolerate. Nu mai merge „las’ că e bine și așa”! Cine nu își face treaba, pleacă acasă – indiferent de cine este pus acolo!”
Ce măsuri a anunțat Alexandru Rigobete
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că măsurile luate nu se limitează doar la sancțiuni, ci includ și inițiative concrete pentru prevenirea și combaterea infecțiilor asociate actului medical. Printre acestea se numără crearea unui program național finanțat direct de minister pentru achiziția de dezinfectanți, echipamente de protecție, filtre HEPA și consumabile, modificări legislative și instruire obligatorie pentru personalul medical, extinderea echipelor ATI cu personal specializat, inclusiv medici epidemiologi, și aplicarea imediată a sancțiunilor pentru nerespectarea protocoalelor.
Rogobete a subliniat că tragedia nu s-a datorat lipsei de resurse sau echipamente, ci reacției întârziate și nerespectării procedurilor, iar controlul este în curs, urmând ca rezultatele să fie comunicate transparent.
“Nu ne limităm doar la sancțiuni. Am decis implementarea unor măsuri ferme și concrete:
• Crearea unui program național AP-IAAM, finanțat direct de Ministerul Sănătății, pentru achiziția de dezinfectanți, materiale de protecție, echipamente, filtre HEPA și consumabile pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale.
• Modificări legislative și training obligatoriu pentru tot personalul medical privind prevenirea și limitarea infecțiilor nosocomiale.
• Extinderea echipei secțiilor ATI cu personal specializat și format corespunzător în controlul și monitorizarea infecțiilor (inclusiv prin posibilitatea de includere a medicilor epidemiologi în normativul de personal al secțiilor ATI).
• Sancțiuni clare și aplicabile imediat pentru nerespectarea protocoalelor specifice pentru controlul, monitorizarea și limitarea infecțiilor nosocomiale.
Această tragedie nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor și reacția întârziată a instituțiilor.”
Controlul este în desfășurare. Vom reveni transparent cu toate concluziile.”, a încheiat ministrul.