Rogobete a precizat că, deși spitalul este sub coordonarea administrativă a Consiliului Județean Iași, a decis să intervină direct. În acest context, a dispus demiterea conducerii DSP Iași și a solicitat schimbarea managerului spitalului, ca urmare a reacției întârziate și a deficiențelor grave de coordonare administrativă și procedurală.

Ministrul a subliniat că raportul Corpului de Control va fi public, pentru a asigura transparență și responsabilitate, și a menționat că nu exclud noi demiteri sau sancțiuni. Rogobete a avertizat că nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ nu vor fi tolerate și că oricine nu-și îndeplinește atribuțiile va fi înlocuit, indiferent de poziție.

“Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Încep prin a transmite, din nou, sincere condoleanțe familiilor îndurerate. Tragedia de la Iași este de nepermis și extrem de greu de pus în cuvinte.

Astăzi am fost la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași, unde am demarat și coordonat începutul controlului extins. Colegii mei din Ministerul Sănătății vor rămâne la Iași atât timp cât este nevoie, pentru a verifica, pas cu pas, tot ceea ce s-a întâmplat.

Deși spitalul se află în coordonarea administrativă a Consiliului Județean Iași, nu pot și nu voi rămâne indiferent. Am decis să mă implic direct.

Am dispus demiterea conducerii DSP Iași și am solicitat Președintelui CJ Iași schimbarea managerului spitalului, din cauza reacției întârziate și a lipsei grave de coordonare administrative și procedurale.

Raportul Corpului de Control va fi făcut public, pentru a asigura transparență și responsabilitate. Nu exclud noi demiteri și sancțiuni.

Pot să înțeleg multe, dar nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ NU vor fi tolerate. Nu mai merge „las’ că e bine și așa”! Cine nu își face treaba, pleacă acasă – indiferent de cine este pus acolo!”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că măsurile luate nu se limitează doar la sancțiuni, ci includ și inițiative concrete pentru prevenirea și combaterea infecțiilor asociate actului medical. Printre acestea se numără crearea unui program național finanțat direct de minister pentru achiziția de dezinfectanți, echipamente de protecție, filtre HEPA și consumabile, modificări legislative și instruire obligatorie pentru personalul medical, extinderea echipelor ATI cu personal specializat, inclusiv medici epidemiologi, și aplicarea imediată a sancțiunilor pentru nerespectarea protocoalelor.

Rogobete a subliniat că tragedia nu s-a datorat lipsei de resurse sau echipamente, ci reacției întârziate și nerespectării procedurilor, iar controlul este în curs, urmând ca rezultatele să fie comunicate transparent.