Ministrul Alexandru Nazare a arătat că solicitările ordonatorilor de credite au ajuns la 80 de miliarde de lei, dar aceste sume nu pot fi asigurate. El a subliniat că Ministerul Finanțelor a discutat cu fiecare instituție în parte pentru a stabili prioritățile și pentru a direcționa resursele acolo unde sunt cele mai mari nevoi.

Ministrul a transmis că suma de 150 de miliarde de lei destinată investițiilor va fi menținută. El a explicat că rectificarea are ca scop realinierea resurselor disponibile la nevoile țării, chiar dacă spațiul fiscal este restrâns.

Nazare a spus că deficitul bugetar a fost fixat la 8,4% și că acest nivel este important pentru stabilitatea României. El a adăugat că, în ultimele două luni, România a primit trei confirmări consecutive ale ratingului de țară din partea agențiilor internaționale și că menținerea acestei ținte contribuie la acoperirea pensiilor, salariilor, cheltuielilor de sănătate și investițiilor.

„După aceste trei validări ale agenţiilor de rating şi înaintea Consiliului Ministrilor de Finanţe din octombrie, când România este evaluată, trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară. Am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de cheltuielile pentru sănătate, vorbim de investiții”, a spus Alexandru Nazare pe Facebook.

Ministrul a menționat că discuțiile cu ordonatorii de credite au fost permanente și că, deși solicitările lor au fost mai mari decât resursele disponibile, se încearcă alocarea sumelor necesare pentru funcționarea instituțiilor.

El a adăugat că a discutat despre acest subiect și cu premierul Ilie Bolojan, analizând tabloul complet al rectificării bugetare.

„Realiniem practic resursele pe care le avem în momentul de față cu un spațiu fiscal restrâns la nevoile țării. Și pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte și în continuare discutăm, astfel încât să asigurăm resurse pentru acești ordonatori. Bineînțeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie”, a subliniat Nazare.

Nazare a explicat că rectificarea bugetară va fi publicată luni, urmând să fie aprobată în ședința de guvern de săptămâna viitoare. El a subliniat că termenul stabilit inițial va fi respectat.