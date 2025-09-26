Discuțiile au abordat direcțiile principale pentru ANAF și Vamă, cele două instituții primind mandat clar de a crește gradul de colectare, de a combate evaziunea fiscală și de a consolida încrederea publică în modul lor de funcționare.

”Discuţie la Finanţe în această dimineaţă cu Premierul Ilie Bolojan. Am discutat împreunǎ cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanţare adresate Ministerului de Finanţe. Toate necesitǎ analizǎ şi decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare şi pe deficit”, arată ministrul Finanţelor, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Nazare a precizat că proiectul va fi pus luni în consultare publică, urmând ca dialogul să continue în zilele următoare, iar rectificarea bugetară să fie adoptată până la sfârșitul săptămânii viitoare. Ministrul Finanțelor a menționat, de asemenea, că discuțiile au vizat și principalele direcții pentru ANAF și Vamă.

Nazare a subliniat că ANAF și Vama au primit un mandat clar de a spori gradul de colectare, de a combate evaziunea fiscală și de a consolida încrederea publică în activitatea lor. Deși reformarea acestor instituții nu este nici simplă, nici rapidă, progresul înregistrat de ANAF în ultimele două luni demonstrează că, prin voință și o abordare nouă, schimbările sunt posibile.

”Cele două instituţii au mandat ferm de a contribui la creşterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale şi la consolidarea încrederii publice în funcţionarea lor. Reformarea acestor instituţii nu este un proces simplu şi nici rapid. Totuşi, rezultatele şi progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voinţă şi printr-o nouă abordare, se poate”, arată Nazare.

El a precizat că ANAF urmărește accelerarea finalizării marilor investigații în desfășurare și comunicarea transparentă a concluziilor, odată ce acestea vor fi disponibile. În același timp, Vama are misiunea de a-și consolida rolul de instituție esențială în stat și de partener al contribuabililor corecți, printr-o activitate fermă și consecventă.