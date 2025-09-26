Unul dintre cele mai simpatice exemple vine din Olanda. La aeroportul Schiphol din Amsterdam, compania aeriană KLM a prezentat în urmă cu câțiva ani un Beagle antrenat să returneze obiectele uitate de pasageri. Câinele alerga prin terminal cu telefoane, căști sau jucării de pluș, reușind să ajungă la proprietari înainte ca aceștia să părăsească aeroportul.

Chiar dacă inițiativa a fost gândită ca acțiune promoțională, a atras atenția asupra serviciilor de obiecte pierdute care există în toate aeroporturile mari.

În fiecare zi, sute de obiecte sunt recuperate și trimise înapoi pasagerilor. Unele sunt de mică valoare, dar altele, precum laptopuri și bijuterii, pot reprezenta pierderi uriașe pentru călători.

Japonia este celebră pentru modul exemplar în care gestionează obiectele pierdute. În Tokyo există un birou central al obiectelor găsite unde sunt depozitate mii de bunuri uitate în trenuri și metrouri. Sistemul este atât de bine pus la punct încât chiar și lucrurile bizare își găsesc drum spre proprietar.

Printre cele mai neașteptate descoperiri se numără biciclete, electrocasnice și chiar un frigider. Ceea ce face diferența este cultura japoneză a corectitudinii: peste 80% dintre portofelele pierdute în Tokyo sunt returnate cu tot cu bani. Pentru multe orașe din lume, este un record greu de egalat.

Serviciul de obiecte pierdute al transportului public londonez a devenit celebru datorită colecției sale neobișnuite. În fiecare an, peste 300.000 de obiecte ajung aici.

De la umbrele și genți până la articole care par desprinse dintr-un film: urne funerare, instrumente muzicale uriașe, costume de supereroi, echipamente medicale sau chiar o sabie de samurai.

Obiectele sunt păstrate câteva luni, iar dacă nu sunt revendicate, unele sunt donate, iar altele vândute la licitații. Practic, Londra a reușit să transforme obiectele pierdute într-o oglindă a diversității și a bizarului cotidian.

În Statele Unite, bagajele pierdute au dat naștere unei adevărate industrii. Cel mai cunoscut exemplu este „Unclaimed Baggage Center” din Alabama, un magazin uriaș unde ajung valizele nerevendicate din aeroporturi. Acestea sunt vândute ca la o loterie: le cumperi fără să știi ce se află înăuntru.

De-a lungul timpului, aici au fost descoperite obiecte uimitoare, precum bijuterii de mare valoare, costume de epocă, echipamente electronice de ultimă generație și chiar artefacte istorice. Unele povești au ajuns în presă, iar centrul este acum o atracție turistică.

Dincolo de exemplele celebre, există și povești amuzante care circulă prin presa internațională. În trenurile din Tokyo a fost găsită chiar și o toaletă portabilă. În Londra, cineva a uitat o colecție întreagă de tablouri.

În Paris, în metrou, a fost descoperit un crocodil de jucărie de dimensiuni uriașe, abandonat pe o banchetă. Chiar și în București, la Metrorex, lista obiectelor pierdute este surprinzătoare: de la animale de companie la chitare și ghiozdane pline cu cărți.

Tehnologia a adus și ea soluții moderne. Există aplicații și site-uri unde oamenii postează obiectele găsite și cei care le-au pierdut pot intra în contact direct cu ei.

Tot mai multe companii de transport sau aeroporturi folosesc astfel de platforme, care simplifică procesul și cresc șansele ca bunurile să se întoarcă la proprietar. Internetul a transformat obiectele pierdute dintr-o problemă fără speranță într-o situație care are deseori un final fericit.