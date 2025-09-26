Cât costă o masă la restaurant în România comparativ cu alte orase din Europa

Cluj-Napoca (Locul 115, 2,2%) – Ieșitul la restaurant în Cluj raportat la salariile locale este comparabil cu Porto (Portugalia) și Debrecen (Ungaria), fiind unul dintre orașele mai accesibile din România raportat la venituri, dar totuși mai scump decât majoritatea orașelor europene.

București (Locul 128, 2,5%) – Ieșitul la restaurant raportat la salariile locale este mai accesibil decât în Istanbul sau Atena, dar mai puțin decât în majoritatea capitalelor din regiune precum Budapesta, Sofia, Varșovia, Zagreb sau Praga.

Brașov (Locul 141, 2,7%) – Printre cele mai puțin accesibile orașe din Europa, deși stă puțin mai bine decât Atena, Dubrovnik sau Salonic.

Cafea: Brașov ocupă cea mai slabă poziție din România, locuitorii cheltuind peste 10% din salariul lunar pe un cappuccino zilnic, comparativ cu 6,9% în București și 7,7% în Cluj.

Bere: O veste mai bună—berea este relativ mai accesibilă, costurile variind de la 2,4% din salariu în București până la 3,1% în Brașov.

Poți citi studiul complet (in limba engleza), cu vizualizări și setul integral de date, aici:

https://www.chefspencil.com/ from-new-york-to-lagos-where- eating-out-is-most-affordable- for-locals/