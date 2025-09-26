Fostul președinte al României Traian Băsescu a oferit detalii noi astăzi despre sprijinul militar pe care țara noastră îl acordă Ucrainei.

Deși România nu contribuie cu sume foarte mari, ajutorul oferit include echipamente și tehnică militară semnificativă.

Traian Băsescu a explicat că România se află pe locul 21 în topul statelor care oferă sprijin financiar Ucrainei, potrivit clasamentelor realizate de companiile specializate în monitorizarea sumelor donate.

El a menționat că, din punct de vedere al echipamentelor, țara noastră a transmis Ucrainei tancuri provenite din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, părți din sistemul de rachete Patriot și, probabil, muniție și proiectile de calibrul 155 mm, deși România dispune de resurse limitate în domeniul artileriei.

În opinia fostului președinte, aceste contribuții sunt semnificative, dar România rămâne departe de a fi unul dintre marii donatori.

„Cei care au această obsesie cum și cu cât ajutăm Ucraina să se uite pe clasamentele făcute de companiile care se ocupă cu monitorizarea sumelor donate. România este pe locul 21, în acest top. Dacă te iei după cât de îngrijorați suntem de câți bani le dăm ucrainenilor, România e pe locul 21. Le-am dat tancuri din al Doilea Război Mondial, le-am dat parte din sistemul Patriot, poate ceva muniție, ceva proiectile de 155 cât am avut, deși noi nu prea avem artilerie. Suntem departe de a fi un mare contributor”, a explicat Traian Băsescu într-o emisiune difuzată de B1TV.

Reamintim că, în urmă cu o lună de zile, Denis Smîhal, fost premier ucrainean și actual ministru al Apărării în țara vecină, anunța că România urmează să trimită un nou pachet de ajutor militar, cel de-al 23-lea până în prezent.

Ministrul ucrainean a subliniat că cele două țări colaborează strâns în domeniul apărării antiaeriene și a mulțumit României pentru sprijinul constant acordat în domenii strategice. El a precizat că România a instruit deja piloți ucraineni pe avioanele F-16 și contribuie la consolidarea scutului antiaerian al Ucrainei.

Smîhal a mai menționat că a convenit cu omologul român, Ionuț Moșteanu, intensificarea coordonării între forțele aeriene de apărare ale celor două țări și a sugerat posibilitatea colaborării în producția de drone, inclusiv drone de interceptare și drone cu rază lungă de acțiune.

De asemenea, cei doi miniștri au discutat la acel moment despre utilizarea mecanismului european SAFE pentru proiecte comune de schimb de tehnologii și pentru lansarea producției ucrainene în România.

La rândul său, ministrul român al Apărării a precizat că România va continua să susțină Ucraina, colaborând la dezvoltarea produselor militare comune prin Programul european SAFE, implicând companii românești în reconstrucția Ucrainei și contribuind la întărirea securității în zona Mării Negre.