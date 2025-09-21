Traian Băsescu a subliniat că, potrivit angajamentelor din cadrul NATO, fiecare stat membru trebuie să fie capabil să se apere până la intervenția forțelor aliate.
Traian Băsescu spune că este nevoie de o populație capabilă să reacționeze în situații critice
Fostul președinte a susținut că este nevoie atât de o armată instruită și suficient de numeroasă, cât și de o populație capabilă să reacționeze în situații critice. În opinia sa, tinerele generații ar trebui să dobândească cunoștințe practice de utilizare a armelor, pentru a contribui la securitatea națională.
„Când facem ceva pentru noi? Când ne hotărâm să învățăm ca tinerile generații să învețe să țină o pușcă în mână? Sunt țări care deja au început să facă acest lucru, iar România stă să vină americanul”, a declarat fostul președinte pentru România TV.
Alte state au început deja programe similare de instruire
El a amintit că alte state au început deja programe similare de instruire și a apreciat că România nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe sprijinul extern. Băsescu a menționat că, în lipsa unor măsuri de pregătire, țara ar putea fi vulnerabilă în intervalul dintre apariția unei amenințări și momentul în care NATO oferă ajutor militar.
„Acordul NATO spune că, până vine NATO, trebuie să te poți apăra: să ai o armată instruită suficient de mare și o populație pregătită să ia arma în mână. Să ne ferească, dar dacă nu ne păzește, să fim pregătiți”, a conchis Băsescu.
În același timp, fostul președinte a exprimat și critici la adresa capacității de reacție a autorităților române și a NATO în fața amenințărilor generate de drone, considerând că incidentele recente evidențiază vulnerabilități ale sistemelor de apărare. El a arătat că aceste survoluri trebuie privite ca teste deliberate și a subliniat că reacția Alianței și a statelor europene rămâne insuficientă.
Băsescu a făcut referire la exemple similare observate în Polonia, în statele baltice și în Estonia, prezentând aceste episoade drept parte a unei etape noi de confruntare, pe care a denumit-o războiul dronelor. Potrivit fostului șef al statului, riscul major este dat de caracterul inovator și de rapiditatea cu care această amenințare evoluează, ceea ce impune adaptarea urgentă a mijloacelor de contracarare.
„Au fost teste și la noi, și la polonezi, și iată și testul făcut la baltici, mi se pare acum că au survolat Estonia. Sunt teste pe care Putin le face și care demonstrează că NATO nu e pregătit de reacție. Ce mă îngrijorează este elementul de mare noutate: războiul dronelor. Se vor găsi niște ingineri care să combată aceste drone cu lasere care costă 10 lei. S-ar putea să avem această tehnologie și se termină”, a mai spus Băsescu la România TV.