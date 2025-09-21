Traian Băsescu a subliniat că, potrivit angajamentelor din cadrul NATO, fiecare stat membru trebuie să fie capabil să se apere până la intervenția forțelor aliate.

Fostul președinte a susținut că este nevoie atât de o armată instruită și suficient de numeroasă, cât și de o populație capabilă să reacționeze în situații critice. În opinia sa, tinerele generații ar trebui să dobândească cunoștințe practice de utilizare a armelor, pentru a contribui la securitatea națională.

„Când facem ceva pentru noi? Când ne hotărâm să învățăm ca tinerile generații să învețe să țină o pușcă în mână? Sunt țări care deja au început să facă acest lucru, iar România stă să vină americanul”, a declarat fostul președinte pentru România TV.

El a amintit că alte state au început deja programe similare de instruire și a apreciat că România nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe sprijinul extern. Băsescu a menționat că, în lipsa unor măsuri de pregătire, țara ar putea fi vulnerabilă în intervalul dintre apariția unei amenințări și momentul în care NATO oferă ajutor militar.

„Acordul NATO spune că, până vine NATO, trebuie să te poți apăra: să ai o armată instruită suficient de mare și o populație pregătită să ia arma în mână. Să ne ferească, dar dacă nu ne păzește, să fim pregătiți”, a conchis Băsescu.

În același timp, fostul președinte a exprimat și critici la adresa capacității de reacție a autorităților române și a NATO în fața amenințărilor generate de drone, considerând că incidentele recente evidențiază vulnerabilități ale sistemelor de apărare. El a arătat că aceste survoluri trebuie privite ca teste deliberate și a subliniat că reacția Alianței și a statelor europene rămâne insuficientă.

Băsescu a făcut referire la exemple similare observate în Polonia, în statele baltice și în Estonia, prezentând aceste episoade drept parte a unei etape noi de confruntare, pe care a denumit-o războiul dronelor. Potrivit fostului șef al statului, riscul major este dat de caracterul inovator și de rapiditatea cu care această amenințare evoluează, ceea ce impune adaptarea urgentă a mijloacelor de contracarare.