Cel mai bogat om din Europa, magnatul bunurilor de lux Bernard Arnault, a lansat critici vehemente la adresa propunerii economistului francez Gabriel Zucman de a introduce o taxă anuală de 2% pe averile ce depășesc 100 de milioane de euro.

Fondatorul LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) a declarat că o astfel de măsură l-ar costa personal peste un miliard de euro și ar afecta grav economia Franței, pe care a descris-o drept singura economie liberală funcțională în beneficiul tuturor, scrie The Guardian.

Comentariile sale vin în contextul în care peste un milion de francezi au ieșit recent în stradă pentru a protesta față de măsurile de austeritate adoptate de guvern.

Într-un interviu acordat publicației Sunday Times, Arnault a afirmat că solicitările privind o taxă de 2% pe averile marilor miliardari nu reprezintă o dezbatere tehnică, ci mai degrabă o încercare de a distruge modelul economic francez.

Magnatul a susținut că este cel mai mare contribuabil individual al Franței și că, prin companiile sale, contribuie masiv la finanțarea statului. Acesta a insistat că o astfel de taxă ar reprezenta un atac direct, care ar fi fatal pentru economie, exprimându-și surprinderea că forțele politice ar putea lua în considerare o asemenea măsură.

„Aceasta nu este clar o dezbatere tehnică sau economică, ci mai degrabă o dorință clar exprimată de a distruge economia franceză. Nu pot să cred că forțele politice franceze care guvernează sau au guvernat țara în trecut ar putea conferi vreo credibilitate acestui atac, care este fatal pentru economia noastră”, a afirmat Arnault.

Discuția despre impozitarea marilor averi a căpătat amploare pe fondul crizei politice și sociale provocate de reducerile de cheltuieli publice în valoare de 44 de miliarde de euro, măsuri anunțate de fostul guvern Bayrou. După demisia acestuia, președintele Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu prim-ministru, însă presiunea publică rămâne ridicată.

Propunerea impozitului de 2% – denumită „taxa Zucman” – este susținută de profesorul de economie Gabriel Zucman, care consideră că ar putea aduce până la 20 de miliarde de euro la bugetul statului.

Zucman a avertizat într-un editorial publicat în The Guardian că acumularea fără precedent a averilor a distorsionat democrația și a alimentat tensiunile sociale și economice.

Pe de altă parte, alți economiști avertizează că efectele acestei taxe ar putea fi inverse dacă cei mai bogați francezi decid să-și mute rezidența fiscală în alte țări, estimând că statul ar încasa doar 5 miliarde de euro.

Averea netă a lui Bernard Arnault este estimată la 169 de miliarde de dolari, conform Bloomberg, în mare parte datorată deținerii de 48% din gigantul LVMH.

Arnault, care a transformat afacerea de familie într-un imperiu global al luxului prin achiziții precum Dior, Celine, Bulgari și Tiffany & Co, a mai generat controverse în 2012, când a solicitat cetățenia belgiană, dar și-a retras cererea în 2013, afirmând că rămâne atașat Franței și încrezător în viitorul său.